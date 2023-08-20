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00:50 20.08.2023

Українські пілоти вже розпочали навчання на F16 у Великій Британії та Швеції – командувач ПС ЗСУ

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Українські пілоти вже розпочали навчання на F16 у Великій Британії та Швеції – командувач ПС ЗСУ

Українські льотчики 2023 та 2016 років випуску вже проходять підготовку на винищувачах F16 у Великій Британії та Швеції, повідомив командувач Повітряних Сил ЗСУ Микола Олещук в ефірі загальнонаціонального телемарафону "Єдині новини".
"До Великобританії на навчання (на F16 – ІФ-У) поїхали молоді пілоти випуску 2023 року, що стосується Швеції, туди поїхали молоді пілоти випуску 2016 року з достатнім бойовим досвідом", - сказав Олещук.
За його словами, система підготовки у вищезгаданих країнах є досить гнучкою.
"До кожного пілота підходять індивідуально. Вони тестують кожного, на що він здатний", - зазначив командувач ЗС ЗСУ.
Зокрема, він зазначив, що загальне навчання українських пілотів передбачає 32 місяці.
Однак напередодні підготовки двох із льотчиків протестували інструктори зі США, і за ними було ухвалено рішення, що вони зможуть навчитися F16 за чотири місяці.
Олещук наголосив, що важливим фактором відбору для навчання стало знання англійської мови.
"Знання англійської – це ключове. Тому що тут не повинен працювати перекладач", - сказав він, зазначивши, що це пов'язано із потребою пілотів швидко виконувати дії під час польоту.
"Тому всі пілоти протестовані, є високий рівень (знання англійської – ІФ-У), є середній, дещо нижчий, але ми відібрали пілотів, які вже навчаються у країнах", - підсумував Олещук.

 

Теги: #україна #навчання #пілоти #f16

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