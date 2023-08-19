У Чернігові завершено пошуково-рятувальну операцію, кількість постраждалих зросла до 136 осіб - Клименко

На місці російського ракетного удару в Чернігові завершилася пошуково-рятувальна операція, повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

"136 постраждалих внаслідок російського удару по центральній частині міста. 7 загиблих. 129 поранених, з яких 15 дітей і 15 співробітників поліції", - написав Клименко в телеграм-каналі.

Як повідомлялося, російські окупанти в суботу вранці завдали удару по драмтеатру в центрі Чернігова. Унаслідок влучення ракети сталося руйнування даху драмтеатру з подальшою пожежею.

Раніше повідомлялося про 110 постраждалих і 7 загиблих.

19-21 серпня оголошено в Чернігові днями жалоби.