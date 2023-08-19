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16:20 19.08.2023

Українські пілоти розпочали тестові випробування шведських літаків Grippen - Зеленський

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Українські пілоти розпочали тестові випробування шведських літаків Grippen, заявив президент України Володимир Зеленський на спільній із прем'єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном конференції у Стокгольмі в суботу.

"Говорили (з прем'єром Швеції - ІФ-У) про сильну шведську машину - літаки "Grippen". Я впевнений, що "Grippen" може зробити нашу свободу набагато більш захищеною. Тестові випробування "Grippen" за участю українців, наших пілотів, уже почалися", - заявив Зеленський.

За його словами, сьогодні під час зустрічі з Крістерссоном детально обговорювалися майбутні кроки щодо можливості України відкрити тематику отримання цих літаків.

Крім того, Зеленський заявив, що має намір обговорити це питання з представниками шведського парламенту.

"Я буду зустрічатися сьогодні зі спікером парламенту, з представниками всіх парламентських політичних сил. І я буду порушувати це питання як одне з ключових для захисту нашого неба", - сказав він.

Глава держави також заявив про підготовку передання Україні Швецією нового 13-го пакета "Шведської військової допомоги".

"У цьому пакеті те, що важливо - і боєприпаси, і для ППУ, для бойових машин, запасні частини для бронетехніки, техніки для розмінування. Усе, що додасть сили Україні на полі бою. І я хочу подякувати вам, Ульфе, пане прем'єр-міністре, за ваше лідерство уряду, за підтримку", - сказав президент.

Також, як зазначив Зеленський, під час зустрічі з прем'єр-міністром Швеції було деталізовано домовленість щодо спільного виробництва шведських бойових машин піхоти CV-90 в Україні.

"І ми зробимо все можливе, щоб перша вироблена в Україні CV-90 якомога скоріше з'явилася... Дуже символічно, що в нашій 57-й бригаді ім. Гордієнка зараз використовують CV-90. Реально дуже сильні машини, і наші воїни дуже хвалять CV-90. Ми вдячні не тільки за те, що за допомогою цих машин хлопці рухаються вперед, а й за те, що CV-90 допомагають рятувати життя наших воїнів", - резюмував глава держави.

Теги: #швеция #літаки #зеленський

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