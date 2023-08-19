Клименко про причину пожежі в криміналістичному центрі: проводили експертизу вибухонебезпечних предметів, сталася детонація

За попередньою інформацією, пожежа на території Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України сталася внаслідок детонації вибухонебезпечних предметів, над якими проводили експертизу, повідомив глава МВС України Ігор Клименко.

"За попередньою інформацією, експерти ДНДКЦ проводили експертизу вибухонебезпечних предметів. На жаль, сталася детонація", - написав він у телеграм-каналі в суботу.

"Слідчі та криміналісти Нацполіції працюють на місці події", - зазначив глава МВС.

Раніше повідомлялося про пожежу в складському приміщенні на території Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС (с. Петропавлівська Борщагівка, Київська область). За інформацією глави МВС, є постраждалі працівники експертної служби. Пожежу локалізовано.