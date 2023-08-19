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12:29 19.08.2023

Каховська ГЕС більше не може бути відновлена - глава МВС

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Каховська ГЕС більше не може бути відновлена - глава МВС

Каховська ГЕС більше не може бути відновлена: внаслідок теракту зруйновано 11 прольотів верхньої частини греблі з 28, заявив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко на зустрічі з представниками іноземних дипломатичних установ щодо побудови системи реалізації Формули миру.

"У зону надзвичайної ситуації потрапили 180 населених пунктів. Щонайменше 34 людини загинули, ще 28 дістали поранень. Безвісти зниклими вважаються 39 осіб", - повідомляється в телеграм-каналі МВС у суботу.

Із підтоплених районів вивезли близько 4 тис. осіб і сотні домашніх тварин. Під час рятувальної операції та евакуації окупанти неодноразово відкривали вогонь по людях, інформує МВС.

"Міністр внутрішніх справ наголосив, що найголовніша загроза Україні та світу тепер існує навколо ЗАЕС", - ідеться в повідомленні.

Клименко подякував партнерам за допомогу на загальну суму 136 млн грн. Передане обладнання допомогло в ліквідації наслідків російського теракту.

 

Теги: #клименко #мвс #каховська_гес

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