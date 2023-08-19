Окупанти за добу завдали чотири ракетних удари по Запорізькій області, уздовж лінії фронту було приблизно 70 артобстрілів

Окупанти за добу завдали 4 ракетних удари по Запорізькій області, уздовж лінії фронту зафіксовано близько 70 обстрілів населених пунктів, поінформував голова обласної військової адміністрації Юрій Малашко в суботу вранці.

"29 міст і сіл Запорізької області знову опинилися під ворожим вогнем - за минулу добу завдано 83 удари по мирних громадах", - ідеться у зведенні, опублікованому в телеграм-каналі голови ОВА.

"69 артилерійських обстрілів припали на лінію фронту: Гуляйполе, Левадне, Оріхів, Новоданилівку, Степногірськ, П'ятихатки та інші навколишні села. Полтавку, Червоне і Малі Щербаки ворог атакував із БПЛА. Оріхів і Мала Токмачка постраждали від авіаційних ударів, а Новодарівка та Єгорівка - від трьох обстрілів із РСЗВ", - написав Малашко.

Крім того, по обласному центру і Комишувасі було завдано 4 ракетних удари.

За словами голови Запорізької області, зафіксовано руйнування 38 об'єктів житлової інфраструктури та іншого майна людей.