Події

01:06 19.08.2023

Окупанти за добу обстріляли 9 громад Сумської області, пошкоджено приватні будинки, АЗС, ЛЕП, склади агропідприємства

1 хв читати
Окупанти за добу обстріляли 9 громад Сумської області, пошкоджено приватні будинки, АЗС, ЛЕП, склади агропідприємства


 Окупанти за минулу добу обстріляли з мінометів і артилерії 9 громад Сумської області, унаслідок влучень пошкоджено приватні будинки, АЗС, ЛЕП, склади агропідприємства, повідомили в обласній військовій адміністрації в п'ятницю ввечері.
"Протягом дня росіяни здійснили 22 обстріли прикордоння. Зафіксовано 124 вибухи. Обстрілу зазнали Середино-Будська, Хотинська, Білопільська, Краснопільська, Шалигинська, Есманська, Миколаївська, Великописарівська, Зноб-Новгородська громади", - йдеться у зведенні, опублікованому в Телеграм-каналі ОВА.
За даними обладміністрації, від обстрілів постраждала Середино-Будська громада - 13 вибухів. Унаслідок влучань пошкоджено 1 приватний будинок, автокран, 2 автомобілі, складські приміщення, АЗС, ангар, лінію електропередач.
Також окупанти відкрили вогонь із мінометів та артилерії по Білопільській громаді - 6 вибухів, Зноб-Новгородській - 4 вибухи, Великописарівській - 20 вибухів, Шалигинській - 13 вибухів, а також у Краснопільській громаді було 9 вибухів, унаслідок обстрілу там зруйновано склади агропідприємства.

Теги: #україна #обстріл #сумська_область

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

03:30 19.08.2023
Наслідки війни в Україні виходять далеко за межі Європи - Байден

Наслідки війни в Україні виходять далеко за межі Європи - Байден

02:19 19.08.2023
Лідери Японії, Південної Кореї та США: Ми єдині у своїй підтримці України

Лідери Японії, Південної Кореї та США: Ми єдині у своїй підтримці України

00:30 19.08.2023
Унаслідок обстрілу "Пункту незламності" в Часовому Яру поранено чотирьох людей

Унаслідок обстрілу "Пункту незламності" в Часовому Яру поранено чотирьох людей

23:40 18.08.2023
Чистий продаж НБУ цього тижня знизився до $406 млн попри подорожчання долара на готівковому ринку

Чистий продаж НБУ цього тижня знизився до $406 млн попри подорожчання долара на готівковому ринку

23:10 18.08.2023
Україна та ООН підписали превентивний план щодо запобігання порушенням прав дітей в умовах збройної агресії Росії

Україна та ООН підписали превентивний план щодо запобігання порушенням прав дітей в умовах збройної агресії Росії

12:31 18.08.2023
Російські окупанти обстріляли Комишуваху Запорізької області, зруйновано навчальний заклад - ОВА

Російські окупанти обстріляли Комишуваху Запорізької області, зруйновано навчальний заклад - ОВА

10:54 18.08.2023
Міноборони Великої Британії підписало три контракти на передачу Україні засобів боротьби з дронами

Міноборони Великої Британії підписало три контракти на передачу Україні засобів боротьби з дронами

10:05 18.08.2023
Окупанти вночі обстріляли Білозерку і Дніпровське Херсонської області, поранено місцеву жительку

Окупанти вночі обстріляли Білозерку і Дніпровське Херсонської області, поранено місцеву жительку

08:43 18.08.2023
Ворог зранку обстріляв Середино-Будську громаду Сумської області

Ворог зранку обстріляв Середино-Будську громаду Сумської області

07:21 18.08.2023
Окупанти за добу 23 рази обстріляли Сумщину, є руйнування

Окупанти за добу 23 рази обстріляли Сумщину, є руйнування

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Напередодні Дня Незалежності наша команда працює особливо інтенсивно

Українські пілоти розпочнуть тренування на F-16 у Данії наприкінці цього місяця

НАЗК виявило ознаки незаконного збагачення секретаря Запорізької міськради Анатолія Куртєва на понад 9 млн грн

У Енергодарі в приміщенні окупаційної "поліції" зафіксовано вибух

США готові схвалити передання Україні F-16 третіми країнами після навчання українських льотчиків - Білий дім

ОСТАННЄ

Спецпрокуратура направила до суду звинувачення проти військовослужбовця, підозрюваного у передачі ворогові інформації про тероборону Києва

Напередодні Дня Незалежності наша команда працює особливо інтенсивно

Окупанти ввечері обстріляли Херсон, загинув літній чоловік, ще двоє людей дістали поранення

На таврійському напрямку за добу ліквідовано 64 окупанти та 20 одиниць техніки, зокрема вертоліт Ка-52

Пожежникам на Тенерифе поступово вдається взяти під контроль полум'я, але боротьба зі стихією триває

Нардеп пропонує посилити кримінальну відповідальність за корупцію під час війни

Російські окупанти за добу завдали одного ракетного і 31 авіаційного удару по території України

Раді пропонують визначити пріоритетні напрями держполітики у сфері деокупації, реінтеграції та відновлення Криму і Севастополя

На сили безпеки і оборони Київ виділив 5 мільярдів гривень цього року і майже 1 мільярд минулого - Кличко

За програмою "єВідновлення" затверджено допомогу майже на 770 млн грн

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА