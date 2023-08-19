Окупанти за добу обстріляли 9 громад Сумської області, пошкоджено приватні будинки, АЗС, ЛЕП, склади агропідприємства



Окупанти за минулу добу обстріляли з мінометів і артилерії 9 громад Сумської області, унаслідок влучень пошкоджено приватні будинки, АЗС, ЛЕП, склади агропідприємства, повідомили в обласній військовій адміністрації в п'ятницю ввечері.

"Протягом дня росіяни здійснили 22 обстріли прикордоння. Зафіксовано 124 вибухи. Обстрілу зазнали Середино-Будська, Хотинська, Білопільська, Краснопільська, Шалигинська, Есманська, Миколаївська, Великописарівська, Зноб-Новгородська громади", - йдеться у зведенні, опублікованому в Телеграм-каналі ОВА.

За даними обладміністрації, від обстрілів постраждала Середино-Будська громада - 13 вибухів. Унаслідок влучань пошкоджено 1 приватний будинок, автокран, 2 автомобілі, складські приміщення, АЗС, ангар, лінію електропередач.

Також окупанти відкрили вогонь із мінометів та артилерії по Білопільській громаді - 6 вибухів, Зноб-Новгородській - 4 вибухи, Великописарівській - 20 вибухів, Шалигинській - 13 вибухів, а також у Краснопільській громаді було 9 вибухів, унаслідок обстрілу там зруйновано склади агропідприємства.