Українські пілоти розпочнуть тренування на F-16 у Данії наприкінці цього місяця

Українські пілоти розпочнуть навчання польотам на винищувачах F-16 у Данії наприкінці серпня, повідомляє CNN із посиланням на Міністерство оборони Данії.

У навчаннях візьме участь коаліція з 11 країн.

Раніше ЗМІ з посиланням на главу МЗС Данії Ларса Люкке Расмуссена повідомили, що Данія отримала від США схвалення на постачання Україні F-16 після навчання українських пілотів. В уряді Нідерландів, зі свого боку, повідомили, що теж отримали від Блінкена лист із дозволом на передання Україні F-16.

Минулого тижня представник Білого дому Джон Кірбі заявив, що США готові надати свою територію для підготовки українських пілотів до польотів на винищувачах F-16, якщо європейські союзники вичерпають свої можливості в цій галузі.

Нині провідну роль у підготовці українських льотчиків відіграють Данія і Нідерланди.

Навчання українських пілотів проводитимуть у Румунії та Данії.

11 липня було оголошено, що Данія, Нідерланди, Бельгія, Канада, Люксембург, Норвегія, Польща, Португалія, Румунія, Швеція та Велика Британія домовилися розпочати підготовку українців на F-16. У такий спосіб було формалізовано "навчальну коаліцію F-16".

Сторони домовилися розпочати підготовку відповідних українських пілотів, техніків і допоміжного персоналу, що забезпечить пілотів базовими можливостями експлуатації, обслуговування й технічного обслуговування винищувачів F-16. Це передбачає надання відповідного обладнання, інструкторів та іншого персоналу для такого навчання.

"Усі заходи з навчання проводитимуть за межами України", - заявили міністри у спільній заяві.