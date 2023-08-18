У заповіднику "Биківнянські могили" заявляють, що Військове меморіальне кладовище неможливо збудувати в Биківнянському лісі в стислі терміни - Мінкультури

У Національному заповіднику "Биківнянські могили" заявляють, що Національне військове меморіальне кладовище неможливо збудувати на території Биківнянського лісу в стислі терміни.

"Частина території Биківнянського лісу, на якій було заплановано розмістити Національне військове меморіальне кладовище, є досі повністю не дослідженою і може містити певну кількість ще не виявлених поховань. Зважаючи на це, а також низку інших об'єктивних причин, побудова меморіального кладовища на території Биківнянського лісу у заявлені найкоротші терміни неможлива", - йдеться в повідомленні пресслужби Міністерства культури та інформаційної політики з посиланням на Національний історико-меморіальний заповідник "Биківнянські могили".

Зазначається, що визначена територія є місцем розташування колишньої таємної спецділянки НКВС УСРР, де відбувалися поховання розстріляних у Києві в 1937-1941 роках жертв масових політичних репресій, і за оцінками істориків, у Биківнянському лісі було закопано від 30 до 40 тис. тіл жертв сталінських репресій.

"Площа спорудженого у 2012 році Міжнародного меморіалу жертв тоталітаризму 1937-1941 рр. включно з Польським військовим цвинтарем не охоплює всі можливі місця захоронень жертв комуністичного режиму на території заповідника. А пошукові та ексгумаційні роботи, які проводились на території Биківнянського лісу у 1971, 1988-1989, 2001-2012 роках, були не тотальними і не на всіх ділянках ретельними, що не виключає наявність недосліджених поховань та неексгумованих тіл поза межами меморіалу", - йдеться в повідомленні.

Отже, оскільки поховання можуть бути розташовані в різних місцях території Биківнянського лісу, що визначена для будівництва військового кладовища, "цілком імовірно, що відступлених меж НВМК від меморіалу буде недостатньо, аби гарантувати збереження братських могил жертв політичних репресій" під час можливого будівництва Національного меморіального військового кладовища.

"Таким чином, обрана ділянка потребує ґрунтовного археологічного дослідження включно з ретельними пошуковими та ексгумаційними роботами та визначенням місця поховання нововиявлених решток репресованих громадян", - ідеться в повідомленні.

Отже, у заповіднику зазначили, що з огляду на терміни реалізації проєкту Національного військового меморіального кладовища, об'єктивну потребу великих площ для проєкту та наявність суттєвих причин, що ускладнюють виконання цього завдання, а також з огляду на необхідність проведення попереднього обстеження території та виконання необхідних охоронних заходів, "можна зробити висновок про неможливість побудови меморіального кладовища на території Биківнянського лісу у заявлені найкоротші терміни".

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів у жовтні 2022 року схвалив створення Міністерством у справах ветеранів державної установи "Національне військове меморіальне кладовище".

Пізніше департаменту містобудування та архітектури Київської міської адміністрації було доручено розробити детальний план території для розміщення Національного військового меморіального кладовища на території урочища "Лиса Гора". У листопаді 2022 року природоохоронна організація "Київський еколого-культурний центр" запропонувала п'ять вільних ділянок землі для розміщення Національного військового меморіального кладовища замість урочища "Лиса гора".

У березні 2023 року Мінветеранів і Мінкультури запропонували створити Національне військове меморіальне кладовище біля заповідника "Биківнянські могили" в Києві.

Державний бюджет на 2023 рік передбачає 65 млн грн на будівництво та утримання Національного військового меморіального кладовища.