Верещук закликає виїжджати з окупованих територій через піший перехід у Сумській області

Віцепрем'єр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук закликає мешканців тимчасово окупованих територій виїжджати звідти через територію РФ і піший перехід у Сумській області.

"Я хочу подякувати людям, які виїжджають з окупованих територій. Наразі цей процес активізувався. Наприклад, на сумському напрямку понад 200 людей щодня виїжджає і рятується від окупантів", - сказала Верещук в ефірі національного телемарафону в п'ятницю.

Вона розповіла, що на кордоні області є піший перехід на територію України.

"Я закликаю людей виїжджати всіма силами (з окупованих територій - ІФ-У). Хочу зробити оголошення, можливо, на ТОТ не всі знають, що на Сумщині діє безкоштовний евакотранспорт. Я знаю, що люди бояться, не маючи грошей, що їх тут чекає... Вам головне доїхати до переходу, а там ми вам у всьому допоможемо", - сказала Верещук в ефірі національного телемарафону в п'ятницю.

Як повідомлялося, 5 серпня на кордоні з РФ було відновлено роботу пункту пропуску Колотилівка (Бєлгородська обл., РФ) - Покровка (Сумська обл., Україна), через який жителі окупованих територій можуть повернутися в Україну.

"На українському кордоні діє волонтерський гуманітарний центр, де всі українці можуть отримати безоплатну психологічну, юридичну та гуманітарну допомогу, а також переночувати і дістатися до Сум або інших міст України", - повідомляється сайті Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.