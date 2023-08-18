Події

09:06 18.08.2023

На заступника голови Держподаткової служби Сокура скоєно замах - Гетманцев

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На заступника голови Держподаткової служби Сокура скоєно замах - Гетманцев

На заступника голови Державної податкової служби України Євгена Сокура в четвер вранці було скоєно замах, повідомив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

"Учора о 7.50 стався замах на вбивство заступника Голови ДПС України Євгена Сокура. Напад в центрі міста. Замовники - схемщики, що втратили "бізнес" та перейшли межу. Євгена вдалося врятувати злагодженими діями карного розшуку. Низький уклін професіоналам з Департаменту карного розшуку Нацполу!" - написав він у телеграм-каналі.

За словами Гетманцева, зловмисників затримано і вони дають свідчення на замовників.

Він також зазначив, що поліція просила не розголошувати до ранку п'ятниці жодної інформації.

Агентство "Інтерфакс-Україна" поки що не має підтвердження цієї інформації від правоохоронних органів.

Теги: #замах #податкова #заступник_голови

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