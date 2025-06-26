Інтерфакс-Україна
Події
21:25 26.06.2025

Філатов повідомив про підготовку кримінальних справ проти його родини і що його не попередили про підготовку замаху

2 хв читати

Мер Дніпра Борис Філатов повідомив про підготовку правоохоронними органами кримінальних справ проти членів його сім'ї і заявив, що правоохоронці не повідомили його про начебто підготовку замаху на нього.

"Ти загинаєшся на роботі 24/7, а натомість отримуєш кримінальні справи на підлеглих… Стався черговий обстріл міста, який встановив антирекорд України за кількістю вбитих та поранених, а тобі – все ті ж кримінальні справи. Я точно знаю, що просто зараз шановна Національна поліція клепає нові справи вже не лише проти мене, а й проти членів моєї родини. Проти моєї сестри, доньки та дружини", - написав Філатов у Facebook в четвер.

Також з посиланням на ЗМІ він повідомив, що у телефоні підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон знайшли матеріали, які свідчили про підготовку його вбивства, а також бізнесмена з Дніпра Геннадія Корбана та волонтера Сергія Стерненка, однак правоохоронці не попередили його про це.

"Кілька годин тому українські ЗМІ повідомили, що, коли у Шевченківському районному суді Львова представили вміст телефону підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон, там знайшли, зокрема, досьє на ліквідацію Сергія Стерненка, мене та Геннадія Корбана. Тож я солідаризуюся з Сергієм у вдячності Національній поліції, котрій стало відомо, що на нас готують замахи, і котра не обмовилася про це жодним словом", - написав Філатов в Телеграм.

Інформацію про те, що у підозрюваного у вбистві Фаріон, були зібрані дані також і щодо нього, підтвердив і Стерненко. "Взагалі не дивуюсь. Я думав, росіяни до терору і диверсій в тилу перейдуть значно раніше. Зараз їхня активність особливо висока: закладки, мопеди, використані в темну підлітки тощо… Окремий прикол, що я про це дізнаюся з новин. Мене не викликали слідчі. Дякую Національна поліція України, що нічого не сказали про підготовку російських спецслужб до злочину", - написав він у Facebook.

13 січня у Шевченківському районному суді Львова розпочався судовий процес у справі про вбивство громадської діячки Ірини Фаріон. У вбивстві слідство звинувачує 19-річного жителя Дніпра В’ячеслава Зінченка, який свою провину заперечує.

За даними ЗМІ, у четвер на засіданні суду було оприлюднено інформацію, що в телефоні Зінченка були знайдені скріншоти мапи Львова, фото зброї і переписку про її купівлю, меми про Фаріон, з російською та нацистською символікою, а також документ із даними про Філатова, Корбана і Стерненка.

Джерела:

https://www.facebook.com/borys.filatov.2025/posts/pfbid0ZKdctUpPZm2Aey7xiZjuochwh5WpkkpFAS56LCy5SpoiDN9QWN8YzdeEUiSnQis7l

https://www.facebook.com/sternenko/posts/pfbid02Ad6vGrwzoKBoNYXP4NNMMmzrd2RDUzn8miebVYw6WaqymhCDaMHS3MAecBRJCt1Ql

Теги: #замах #філатов #підозра

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:21 26.06.2025
Помічник нардепа та підприємець підозрюються у зловживаннях при закупівлі шин до бойових літаків

Помічник нардепа та підприємець підозрюються у зловживаннях при закупівлі шин до бойових літаків

11:35 26.06.2025
Колишній заступник мера Дніпра Сидоренко отримав підозру в незаконному збагаченні на понад 8,9 млн грн – джерела

Колишній заступник мера Дніпра Сидоренко отримав підозру в незаконному збагаченні на понад 8,9 млн грн – джерела

13:22 25.06.2025
СБУ заочно повідомила про підозру головному розробнику навігації для російських ракет

СБУ заочно повідомила про підозру головному розробнику навігації для російських ракет

12:29 24.06.2025
Мер Дніпра Філатов повідомив про одного загиблого внаслідок ворожої атаки

Мер Дніпра Філатов повідомив про одного загиблого внаслідок ворожої атаки

16:18 23.06.2025
Замах на Стерненка був скоєний на замовлення з РФ за його волонтерську діяльність та протидію сепаратизму в Одесі - СБУ

Замах на Стерненка був скоєний на замовлення з РФ за його волонтерську діяльність та протидію сепаратизму в Одесі - СБУ

15:48 23.06.2025
Голова СБУ розповів деталі спроб замахів на президента: в Офісі президента і в аеропорту Польщі

Голова СБУ розповів деталі спроб замахів на президента: в Офісі президента і в аеропорту Польщі

21:26 20.06.2025
Керівнику благодійного фонду у Львові, який ошукав військових і волонтера на 1,3 млн грн повідомили про підозру - поліція

Керівнику благодійного фонду у Львові, який ошукав військових і волонтера на 1,3 млн грн повідомили про підозру - поліція

11:53 20.06.2025
Мешканцю Херсонщини, що воював проти України в лавах ПВК "Вагнер", повідомлено про підозру

Мешканцю Херсонщини, що воював проти України в лавах ПВК "Вагнер", повідомлено про підозру

14:46 13.06.2025
Новинському повідомлено про підозру в несплаті податків на понад 4 млрд грн

Новинському повідомлено про підозру в несплаті податків на понад 4 млрд грн

13:30 13.06.2025
Нову підозру отримав нардеп Шевченко, який перебуває під вартою за держзраду

Нову підозру отримав нардеп Шевченко, який перебуває під вартою за держзраду

ВАЖЛИВЕ

Лідери ЄС закликали держави-члени продовжувати надавати Україні військову підтримку та зробити внесок в гарантії безпеки – висновки

Зеленський повідомив про обмін полоненими, повернулися воїни ЗСУ, Нацгвардії, ДПСУ

У Києві завершені аварійно-відновлювальні роботи на місці влучання російської ракети у Шевченківському районі

У Румунії перекинувся автобус з 55 українцями – МЗС

Ердоган: Трамп готовий приїхати до Туреччини задля миру в Україні, якщо приїде Путін

ОСТАННЄ

Україна розраховує на підтримку Європи для покриття потреб у бюджеті на 2026 рік – Зеленський

Україна повинна бути повноправним учасником програми SAFE – Зеленський

Ключовими цілями 18-го пакета санкцій ЄС повинні бути тіньовий танкерний флот РФ, російські банки – Зеленський

Єрмак: активність танкерів з російською нафтою через санкції впала майже вдвічі

Дрони ГУР завдали удару по складу ракетного палива у Брянську – джерело

ЄС буде продовжувати робити свій внесок у мирні зусилля, спрямовані на встановлення миру для України - висновки

Зеленський відзначив нагородами спецпризначенців Центру спецоперації "А" СБУ

Лідери ЄС засудили треті країни – Іран, Білорусь та КНДР за їх підтримку РФ у війні з Україною - висновки

Лідери ЄС закликали держави-члени продовжувати надавати Україні військову підтримку та зробити внесок в гарантії безпеки – висновки

Двох цивільних поранено на Харківщині через авіаудар ворога - ДСНС

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА