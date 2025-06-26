Філатов повідомив про підготовку кримінальних справ проти його родини і що його не попередили про підготовку замаху

Мер Дніпра Борис Філатов повідомив про підготовку правоохоронними органами кримінальних справ проти членів його сім'ї і заявив, що правоохоронці не повідомили його про начебто підготовку замаху на нього.

"Ти загинаєшся на роботі 24/7, а натомість отримуєш кримінальні справи на підлеглих… Стався черговий обстріл міста, який встановив антирекорд України за кількістю вбитих та поранених, а тобі – все ті ж кримінальні справи. Я точно знаю, що просто зараз шановна Національна поліція клепає нові справи вже не лише проти мене, а й проти членів моєї родини. Проти моєї сестри, доньки та дружини", - написав Філатов у Facebook в четвер.

Також з посиланням на ЗМІ він повідомив, що у телефоні підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон знайшли матеріали, які свідчили про підготовку його вбивства, а також бізнесмена з Дніпра Геннадія Корбана та волонтера Сергія Стерненка, однак правоохоронці не попередили його про це.

"Кілька годин тому українські ЗМІ повідомили, що, коли у Шевченківському районному суді Львова представили вміст телефону підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон, там знайшли, зокрема, досьє на ліквідацію Сергія Стерненка, мене та Геннадія Корбана. Тож я солідаризуюся з Сергієм у вдячності Національній поліції, котрій стало відомо, що на нас готують замахи, і котра не обмовилася про це жодним словом", - написав Філатов в Телеграм.

Інформацію про те, що у підозрюваного у вбистві Фаріон, були зібрані дані також і щодо нього, підтвердив і Стерненко. "Взагалі не дивуюсь. Я думав, росіяни до терору і диверсій в тилу перейдуть значно раніше. Зараз їхня активність особливо висока: закладки, мопеди, використані в темну підлітки тощо… Окремий прикол, що я про це дізнаюся з новин. Мене не викликали слідчі. Дякую Національна поліція України, що нічого не сказали про підготовку російських спецслужб до злочину", - написав він у Facebook.

13 січня у Шевченківському районному суді Львова розпочався судовий процес у справі про вбивство громадської діячки Ірини Фаріон. У вбивстві слідство звинувачує 19-річного жителя Дніпра В’ячеслава Зінченка, який свою провину заперечує.

За даними ЗМІ, у четвер на засіданні суду було оприлюднено інформацію, що в телефоні Зінченка були знайдені скріншоти мапи Львова, фото зброї і переписку про її купівлю, меми про Фаріон, з російською та нацистською символікою, а також документ із даними про Філатова, Корбана і Стерненка.

Джерела:

https://www.facebook.com/borys.filatov.2025/posts/pfbid0ZKdctUpPZm2Aey7xiZjuochwh5WpkkpFAS56LCy5SpoiDN9QWN8YzdeEUiSnQis7l

https://www.facebook.com/sternenko/posts/pfbid02Ad6vGrwzoKBoNYXP4NNMMmzrd2RDUzn8miebVYw6WaqymhCDaMHS3MAecBRJCt1Ql