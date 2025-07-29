СБУ запобігла планам ФСБ ліквідувати командира 108-го окремого батальйону "Вовки Да Вінчі" Філімонова

Служба безпеки України запобігла замовному вбивству командира 108-го окремого батальйону ЗСУ "Вовки Да Вінчі" Сергія Філімонова: замах на нього готувала ФСБ, повідомляє СБУ.

В телеграм-каналі у вівторок українська спецслужба інформує, що для вчинення злочину російська спецслужба завербувала жителя Дніпропетровщини під виглядом роботи на СБУ.

У відомстві пояснюють, що агентурні операції "під чужим прапором" – це досить нова тактика для російської спецслужби. "Під час вербувальних бесід представники ФСБ видають себе за співробітників Служби безпеки і ставлять завдання агентам нібито в інтересах України", - зазначається в повідомленні.

"Саме на такий "гачок" потрапив учасник АТО з Кам’янського, який був упевнений, що за дорученням СБУ має знешкодити коригувальника, котрий працює на рф, а не українського військового командира", - інформують у спецслужбі.

Як встановило слідство, чоловіку в одній із соцмереж зателефонувала представниця російської спецслужби, яка видала себе за співробітницю Служби безпеки України.

"У процесі розмови вона повідомила, що інтернет-магазин, де фігурант раніше замовляв медичні препарати, нібито фінансує війська рф. Цю вигадану інформацію вона використала для звинувачення українця у "державній зраді" та повідомила про нібито відкриту проти нього кримінальну справу", - зазначається в повідомленні.

За інформацією української спецслужби, з метою посилення психологічного тиску представники ФСБ надіслали чоловіку підроблену повістку про виклик на допит до СБУ.

Після цього, як пояснюють в СБУ, йому запропонували начебто "співпрацю" зі Службою в обмін на закриття кримінальної справи. Для цього фігуранту надіслали анкету про прийом до СБУ і дали вказівку прибути до Києва.

"Куратори від фсб маніпулювали патріотичними переконаннями українця, який щиро вважав, що допомагає українській спецслужбі боротися з ворогом. У листуванні зі своїм зв’язковим чоловік висловлював готовність знищувати окупантів – навіть ціною власного життя", - наголошують у відомстві.

Згідно з повідомленням, після прибуття до Києва завербованому поставили завдання: орендувати квартиру в житловому комплексі, де, за версією ФСБ, проживав український військовий командир, якого планували ліквідувати, і почати стеження за автомобілем Сергія Філімонова.

"При цьому співробітник фсб представив українського військового як "зрадника", що нібито наводить удари по Києву. Після одного з масованих ракетних ударів по столиці куратор переконував фігуранта, що відповідальність за це несе "об’єкт", за яким він стежить", - йдеться в повідомленні.

Завербований регулярно надсилав куратору фотозвіти про візуальне спостереження: фотографії з двору будинку та опис переміщень військового.

"Згодом куратор з фсб передав фігуранту координати схрону на околиці Києва, де було заховано автоматичну зброю. Після отримання автомата Калашникова чоловік продовжив стеження, а згодом отримав вказівку ліквідувати українського воїна", - інформують в українській спецслужбі.

Оперативники СБУ затримали завербованого, коли він виходив на вулицю зі спорядженою зброєю.

Під час обшуку у нього вилучено мобільний телефон, з якого фігурант листувався з куратором з ФСБ.

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора затриманому повідомлено про підозру за ст. 263 Кримінального кодексу України – незаконне зберігання зброї та боєприпасів.

"СБУ наголошує! Представники Служби безпеки не наймають людей телефоном, не пропонують виконувати протиправні дії та не ставлять сумнівних завдань. СБУ діє винятково в межах чинного законодавства України. У разі отримання підозрілої повістки або контактів із невідомими особами, які представляються працівниками СБУ, негайно повідомляйте про це на гарячу лінію СБУ 0 800 501 482 або в чат-бот "Спали ФСБшника" t.me/spaly_fsb_bot", - зазначається в повідомленні.