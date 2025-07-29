Інтерфакс-Україна
Події
13:37 29.07.2025

Командир батальйону "Вовки Да Вінчі" подякував СБУ за запобігання замаху

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Командир 108-го окремого батальйону "Вовки Да Вінчі" Сергій Філімонов подякував команді Службі Безпеки України та її голові Василю Малюку за запобігання замаху РФ на нього.

"Сьогодні ФСБ і всі її прибічники дуже хотіли побачити мене мертвим. Але завдяки чіткій та професійній роботі Служби безпеки України в русні знову нічого не вийшло. Щира подяка голові СБУ Василю Малюку та всій команді за оперативне втручання. Деталі справи — згодом, тривають слідчі дії", - написав він у Телеграмі.

Філімонов нагадав, що війна триває і в тилу.

"Не ведіться на сумнівні "завдання" від "сбушників" у месенджерах. СБУ не вербує телефоном, не просить порушувати закон і не ставить "дивних" задач", - написав він.

Раніше повідомлялось, що СБУ запобігла замовному вбивству командира 108-го окремого батальйону ЗСУ "Вовки Да Вінчі" Сергія Філімонова: замах на нього готувала ФСБ. Для вчинення злочину російська спецслужба завербувала жителя Дніпропетровщини під виглядом роботи на СБУ.

Теги: #вовки_да_вінчі #сбу #філімонов

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