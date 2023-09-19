Пресконференції

14:56 19.09.2023

Виробник антидрон-рушниць та обладнання для комплексного захисту від БПЛА "KVERTUS" та Центр підготовки операторів БПЛА "КРУК" уклали договір про співпрацю

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Виробник антидрон-рушниць та обладнання для комплексного захисту від БПЛА "KVERTUS" та Центр підготовки операторів БПЛА "КРУК" уклали договір про співпрацю

З метою підвищення обороноздатності України, підготовки цивільного населення та сприяння розвитку руху прихильників безпілотних літальних апаратів наприкінці серпня український виробник антидрон-рушниць та обладнання для комплексного захисту від БПЛА "KVERTUS" та Центр підготовки операторів БПЛА "КРУК" уклали договір про співпрацю.

Як повідомили представники компаній на пресконференції в агентстві "Інтерфакс-Україна" у вівторок, відповідно до цього договору головною метою є об'єднання зусиль українського виробника антидрон-рушниць та Центру підготовки "КРУК", які спрямовані на підготовку як цивільних осіб, так і військових.

За умовами партнерства, компанія "KVERTUS" надаватиме інструкторам Центру свою продукцію, щоб майбутні оператори БПЛА вчилися протидіяти дронам та літати під РЕБ, а також консультаційну допомогу у розробці програм навчання з радіоелектронної розвідки та радіоелектронної боротьби.

Така колаборація є не лише унікальною для України, але й дуже важливою, оскільки оператори дронів отримають можливість ефективно навчатися управлінню в різних умовах. На жаль, сьогодні більшість недосвідчених операторів дронів покращують свої навички вже безпосередньо в бою, що несе велику загрозу для їхніх життів і я думаю, що така співпраця цілком здатна виправити цю ситуацію.

"На момент повномасштабного вторгнення в 2022 році наш продукт уже був відтестований, він уже був у використанні в наших силових структурах, і до того моменту ми виявилися готовими абсолютно до того, що ці антидронові рушниці дуже потрібні на фронті, і що вони будуть рятувати людське життя," - наголосив директор компанії KVERTUS Ярослав Філімонов.

Крім того, у рамках співробітництва "KVERTUS" та "КРУК" зобов'язалися здійснювати регулярний обмін відповідною інформацією, що дозволить не лише розвивати практичні навички операторів дронів, а й покращувати теоретичну базу з метою технологічного розвитку галузі безпілотних літальних апаратів.

"Наш навчальний центр має унікальну структуру і ми розвиваємо над часом чотири основні напрями нашої роботи. Перший – це базова загальна військова підготовка, другий – це підготовка операторів БПЛА, третій – це психологічна підготовка та четвертий напрямок – це гуманітарне розмінування. У діяльність нашого навчального центру залучено добровольців, чинних військовослужбовців та колишніх військовослужбовців Збройних сил України", - розповів командир Навчального центру комплексної підготовки добровольців "ДГВ" ДФ№42ТГ м. Києва "Легіон Оболонь" Геннадій Сінцов.

У процесі користування обладнанням виникла проблема, що багато військових, які отримують протидронові рушниці, окопні РЕБ, не вміють ними користуватися.

"Військові отримали великі РЕБ, потім через деякий час вони телефонують і кажуть - воно не працює. І ти буквально кілька годин йому пояснюєш, чому вона не працює і як взагалі потрібно працювати. І тому виник такий напрямок, ідея створити такий напрямок, якраз навчати військових та цивільних правильно користуватися цими пристроями," - уточнив головний інженер Центру підготовки операторів БПЛА "КРУК", керівник напряму антидронової боротьби за допомогою малих РЕБ Федір Цимбалюк.

Угоду про передачу обладнання вже підписано директором компанії KVERTUS Ярославом Філімоновим, керівником Центру "Крук" Віктором Тараном та командиром Навчального центру комплексної підготовки добровольців "ДГВ" ДФ № 42ТГ м. Києва "Легіон Оболонь" Геннадієм Сінцовим. А вже 19 вересня 2023 року буде підписано Меморандум про співпрацю, який затвердить порядок співробітництва та поставить конкретну мету перед сторонами.

Теги: #цимбалюк #крук #рушниці #дрон #квертус #філімонов #сінцов #антидронові

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