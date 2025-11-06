Інтерфакс-Україна
16:22 06.11.2025

Збитий дрон вибухнув у Новгороді-Сіверському, постраждало двоє неповнолітніх

Двоє 15-річних юнаків постраждали у Новгород-Сіверському (Чернігівськая обл.) внаслідок детонації частини збитого російського БпЛА.

"Підлітки збирали гриби в лісі та підійшли до дрона надто близько. Пристрій вибухнув", - повідомляється в телеграм-каналі Державної служби України з надзвичайних ситуацій у четвер.

Характер травм і стан потерпілих не уточнюється.

В ДСНС закликали не наближатися до уламків безпілотників чи невідомих предметів.

Як повідомлялося, в ніч на середу російські окупанти атакували Новгород-Сіверський "Геранями". Відомо про трьох постраждалих - двох чоловіків і жінку, всі пенсіонери. Росіяни вдарили по житлових будинках, коли люди спали. Крім того, ворог атакував Коропську громаду Новгород-Сіверського району керованими авіабомбами, пошкоджено електромережі.

Новгород-Сіверський розташований приблизно за 30 км від державного кордону з РФ.

