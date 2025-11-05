Росіяни атакували Новгород-Сіверський, є постраждалі

Фото: Чернігівська ОВА

Російські окупанти вночі в середу, 5 листопада, атакували "Геранями" Новгород-Сіверський, повідомив очільник Чернігівської обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус.

"Вже відомо про трьох постраждалих - двоє чоловіків і жінка, всі пенсіонери. Їх ушпиталили. Росіяни вдарили по звичайних будинках, коли люди вже спали. Є руйнування - домівки людей, їхні автівки", - написав Чаус у телеграм-каналі.

Він зазначив, що міська влада розгортає оперативний штаб, фіксує пошкодження та вже надає допомогу постраждалим. Всі, чиї будинки пошкоджені внаслідок прильоту, отримають будматеріали для першочергового відновлення.

Крім того, росіяни атакували Коропську громаду Новгород-Сіверщини, застосувавши КАБ. Пошкоджені електромережі.

Усього за минулу добу агресор завдав по Чернігівщині 24 удари - 54 вибухи.