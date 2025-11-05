Інтерфакс-Україна
Події
09:31 05.11.2025

Росіяни атакували Новгород-Сіверський, є постраждалі

1 хв читати
Росіяни атакували Новгород-Сіверський, є постраждалі
Фото: Чернігівська ОВА

Російські окупанти вночі в середу, 5 листопада, атакували "Геранями" Новгород-Сіверський, повідомив очільник Чернігівської обласної військової адміністрації В’ячеслав Чаус.

"Вже відомо про трьох постраждалих - двоє чоловіків і жінка, всі пенсіонери. Їх ушпиталили. Росіяни вдарили по звичайних будинках, коли люди вже спали. Є руйнування - домівки людей, їхні автівки", - написав Чаус у телеграм-каналі.

Він зазначив, що міська влада розгортає оперативний штаб, фіксує пошкодження та вже надає допомогу постраждалим. Всі, чиї будинки пошкоджені внаслідок прильоту, отримають будматеріали для першочергового відновлення.

Крім того, росіяни атакували Коропську громаду Новгород-Сіверщини, застосувавши КАБ. Пошкоджені електромережі.

Усього за минулу добу агресор завдав по Чернігівщині 24 удари - 54 вибухи.

Теги: #атака_рф #новгород_сіверський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:55 04.11.2025
Росіяни вдень атакували Покровську і Петропавлівську громади, є загиблі і постраждалі – ОВА

Росіяни вдень атакували Покровську і Петропавлівську громади, є загиблі і постраждалі – ОВА

13:49 04.11.2025
Окупанти вбили на Харківщині двох цивільних із білим прапором – Офіс генпрокурора

Окупанти вбили на Харківщині двох цивільних із білим прапором – Офіс генпрокурора

10:59 04.11.2025
У передмісті Харкова 6 постраждалих внаслідок атаки російських БпЛА

У передмісті Харкова 6 постраждалих внаслідок атаки російських БпЛА

10:57 04.11.2025
З лінії фронту у Донецькій області евакуйовано 228 людей, у тому числі 69 дітей - ОВА

З лінії фронту у Донецькій області евакуйовано 228 людей, у тому числі 69 дітей - ОВА

12:23 01.11.2025
Загиблий є в Миколаєві внаслідок ракетного удару, серед 15 постраждалих є дитина – обладміністрація

Загиблий є в Миколаєві внаслідок ракетного удару, серед 15 постраждалих є дитина – обладміністрація

17:01 21.10.2025
Окупанти завдали удару по Новгороду-Сіверському, відомо про 4 загиблих та 7 постраждалих – обладміністрація

Окупанти завдали удару по Новгороду-Сіверському, відомо про 4 загиблих та 7 постраждалих – обладміністрація

12:12 27.08.2025
Обстріл з боку РФ залишив без світла 51 населений пункт Новгород-Сіверської громади

Обстріл з боку РФ залишив без світла 51 населений пункт Новгород-Сіверської громади

12:54 07.04.2022
У Новгород-Сіверському демонтували портрети Леніна та Сталіна з вежі у центрі міста

У Новгород-Сіверському демонтували портрети Леніна та Сталіна з вежі у центрі міста

11:24 25.01.2021
Правоохоронці не побачили пропаганди символіки тоталітарного режиму в портретах Леніна і Сталіна в Новгород-Сіверському

Правоохоронці не побачили пропаганди символіки тоталітарного режиму в портретах Леніна і Сталіна в Новгород-Сіверському

10:35 30.10.2020
Мер Новгород-Сіверського помер від COVID-19

Мер Новгород-Сіверського помер від COVID-19

ВАЖЛИВЕ

ППО знешкодила вночі 61 з 80 ворожих дронів, є влучання на 7 локаціях

Окупанти за добу втратили 900 осіб та 70 од. спецтехніки

Жоден з підрозділів Сил оборони України не перебуває в оточенні у Покровсько-Мирноградській агломерації - Генштаб

Генштаб підтвердив ураження НПЗ у Нижньогородській області РФ і низки об’єктів ворога

В НАБУ заявляють, що не зобов’язані інформувати Офіс генпрокурора про спостереження за ними

ОСТАННЄ

Працівник СТО наводив удари окупантів по енергетичній інфраструктурі Києва - СБУ

Свириденко представила нові програми, заплановані в межах пакету зимової підтримки

Російський дрон атакував автобус у Запорізькому районі, поранені 4 рятувальники

ППО знешкодила вночі 61 з 80 ворожих дронів, є влучання на 7 локаціях

Демократи перемогли на перших великих виборах другого терміну Трампа

Ворог атакував Херсонщину, три людини постраждали

Окупанти за добу втратили 900 осіб та 70 од. спецтехніки

РФ обстріляла Нікополь та райони Дніпропетровщини, поранено трьох людей

Під ворожим обстрілом 14 населених пунктів Запорізької області

5 листопада: Яке сьогодні свято, все про цей день

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА