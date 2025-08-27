Інтерфакс-Україна
12:12 27.08.2025

Обстріл з боку РФ залишив без світла 51 населений пункт Новгород-Сіверської громади

Електропостачання відсутнє в 51 населеному пункті Новгород-Сіверської міської територіальної громади Новгород-Сіверського району Чернігівської області внаслідок атаки російських БпЛА, повідомив очільник обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус.

"Допоки фахівці ліквідують наслідки удару і працюють, щоб повернути світло, - критично важливі установи і підприємства живляться від альтернативних джерел - лікарня, ЦНАП, комунальні потужності. Також у громаді розгорнули 7 пунктів незламності. Ситуація на постійному контролі в очільника РВА", - написав Чаус в Телеграм у середу.

Територія Новгород-Сіверської громади площею 91,8 кв км безпосередньо межує з Брянською областю РФ. До складу громади входять одне місто, одне селище та 83 села, у яких у 2018 році разом проживало 13,7 тис мешканців.

Раніше керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО Андрій Коваленко повідомив, що російські окупанти в ніч на середу прицільно атакували об'єкти енергетичної інфраструктури в Україні, окремо згадавши міста Суми та Полтава.

Теги: #знеструмлення #новгород_сіверський

