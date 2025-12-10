Внаслідок обстрілу є знеструмлені споживачі в Миколаївській і Харківській областях – "Укренерго"

Станом на ранок 10 грудня є знеструмлені споживачі у Миколаївській та Харківській областях після ворожих нічних атак енергетичної інфраструктури у кількох регіонах, повідомило НЕК "Укренерго" у середу.

"Відновлювальні роботи уже тривають. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити усіх знеструмлених абонентів", – зазначив системний оператор.

За інформацією НЕК, внаслідок восьми з початку року масованих ракетно-дронових атак на енергосистему, у середу, 10 грудня, в усіх регіонах України вимушено застосовуються заходи обмеження споживання: графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу і погодинні відключення.

При цьому рівень споживання електроенергії залежить переважно від обсягів обмежень з боку системного оператора. Зокрема, 10 грудня, станом на 9:30, рівень споживання був на 1,1% вищим, ніж в цей же час попереднього дня – у вівторок. Причина змін – застосування меншого обсягу вимушених заходів обмеження в окремих регіонах.

Своєю чергою, у вівторок, 9 грудня, добовий максимум споживання, зафіксований вдень, був на 2,8% вищим, ніж максимум попереднього дня – 8 грудня, – з тих же причин.