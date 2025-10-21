Окупанти завдали удару по Новгороду-Сіверському, відомо про 4 загиблих та 7 постраждалих – обладміністрація

Фото: https://t.me/chernigivskaODA

Чотири мирних мешканці міста Новгород-Сіверський Чернігівської області загинули внаслідок масованої дронової атаки російських окупантів по місту у вівторок, повідомив очільник Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус.

"Масована атака на Новгород-Сіверський. Росіяни вдарили "шахедами" - близько 20 прильотів. Вже відомо про чотирьох загиблих. Усі цивільні - двоє чоловік і двоє жінок. Мої співчуття родинам", - написав Чаус в Телеграм.

За його інформацією, семеро звернулися за медичною допомогою, серед них одна дитина. "Попередньо, семеро постраждалих. Це ті, хто вже звернувся за медичною допомогою. Серед них - дитина, 10-річна дівчинка, її транспортують до дитячої обласної лікарні. Один поранений у важкому стані, решта - у стані середньої тяжкості", - повідомив голова обладміністрації.

Чаус також повідомив, що у місті внаслідок атаки багато руйнувань, але не уточнив деталей.