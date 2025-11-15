Окупанти 45 разів атакували дронами Чернігівську область, пошкоджені будинки та авто – обладміністрація

Фото: https://t.me/chernigivskaODA

Російські окупанти двічі за минулу добу атакували місто Семенівка Чернігівської області, внаслідок чого були пошкоджені цивільні автівки, а також будівля одного з підприємств, яке вже не працює, повідомив очільник Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус в суботу вранці.

"Агресор також атакував Корюківський район. У Менській громаді пошкоджені домівки людей, а в самому місті через влучання БпЛА зайнявся ангар, пошкоджена адмінбудівля. Пожежу загасили вогнеборці. У Холминській громаді був приліт по подвірʼю - загорілася господарча будівля, пошкоджене житло", - написав він у Телеграм.

За словами, голови обладміністрації, все це - наслідки ударів ворожими безпілотниками "Герань", "Ланцет" і "Молнія".

Про постраждалих внаслідок атак не повідомляється.

Усього за минулу добу окупанти обстріляли територію Чернігівської області 45 разів, зафіксовані 134 вибухи.