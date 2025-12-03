Інтерфакс-Україна
Пресконференції
22:31 03.12.2025

Індекс економічної безпеки України в 2025р знизився з 35,2 до 33,4 пунктів зі 100 можливих – дослідження

Фото: Zubko Oleksandr

Індекс економічної безпеки України в 2025р знизився з 35,2 до 33,4 балів зі 100 можливих через погіршення соціальних, регуляторних, нематеріальних та інституційних факторів, такий результат щорічного дослідження оголосив Міжнародний Інститут Свободи на пресконференції в агентстві "Інтерфакс-Україна" в Києві у середу.

"Система національної економічної безпеки України знаходиться у небезпечній, "помаранчевій" зоні, погіршивши результат за останній рік. Основна загроза економічній безпеці – функціонал, розмір та дискреція Держави", – роблять висновки автори дослідження.

Вони уточнили, що Індекс за методикою ILI розраховується на основі аналізу 59 індикаторів, згрупованих у вісім груп, та можливий для будь-якої країни з перехідною економікою.

У рамках дослідження індекс був порахований ще для 9 країн: Фінляндія, Німеччина, Ізраїль та США опинилися у "зеленій" зоні із показниками від 79,5 до 70,6 пунктів; Чехія, Польща та Румунія з показниками від 69,8 до 54,4 пунктів – у "жовтій", тоді як партнерами України по "помаранчевій" групі стали Туреччина та Аргентина, але їх показники вище – відповідно 49,8 та 41.9 пунктів.

Основне погіршення за цей рік відбулося за такими факторами як соціальні – з 57,3 до 42 пунктів; регуляторні – з 43,5 до 35 пунктів; нематеріальні – з 54 до 48 пунктів та правові, інституційні – з 53,5 до 48 пунктів.

В той же час за трьома факторами ситуація покращилася: інфраструктурні – з 22,1 до 33 пунктів; монетарні, фінансові – з 16,5 до 26 пунктів та макроекономічні – з 19,9 до 21 пункту, тоді як податкові, бюджетні залишилися на найнижчому рівні у 14 пунктів.

"Україна програє навіть регіональну конкуренцію за передові технології та прибуткові ніші у глобальних ланцюжках цінності. Без зміни відносин "держава – бізнес" ерозія порівняльних переваг України після перемоги у війні прискориться", – вважають у Міжнародному Інституті Свободи, серед засновників якого співвласник "Нової пошти" Володимир Поперешнюк, співзасновник дистрибуторської компанії MTI Сергій Башлаков та співзасновник Групи компаній "Арікол" Євген Лемберг.

Автори дослідження рекомендують уряду провести глибоку ревізію законодавства "з урахуванням наукових висновків та емпіричних спостережень", скоротити функції, розмір держави, формат та режим її присутності в економіці, а також відмовитися від практики "точок зростання" та стратегічних секторів.

Вони закликають уряд до дерегулювання, приватизації, нової фіскальної та монетарної політики, проведення щорічного аудиту держави зі встановленням чітких термінів поліпшення параметрів економічної політики.

Міжнародний Інститут Свободи позиціонує себе як незалежний некомерційний, позапартійний мозковий центр, діяльність якого спрямована на популяризацію, розвиток, зміцнення ідей та цінностей свободи шляхом експертного аналізу та практичних рішень для економіки та політики. Президентом ILI є Ярослав Романчук, а директором – Михайлом Камчатний.

 

Теги: #економбезпека #індекс #міжнародний_інститут_свободи

