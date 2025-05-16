Інтерфакс-Україна
Економіка
20:37 16.05.2025

Індекс споживчої довіри в США в травні несподівано впав до 50,8 пункту - мінімуму з червня 2022р

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Індекс споживчої довіри в США в травні несподівано впав до 50,8 пункту - мінімуму з червня 2022р

Індекс споживчої довіри в США в травні впав до 50,8 пункту порівняно з 52,2 пункту місяцем раніше, йдеться в попередньому звіті Мічиганського університету, який розраховує цей показник.

Значення індексу зменшилося за підсумками п'ятого місяця поспіль - до мінімуму з червня 2022 року і є другим найнижчим показником за весь час спостережень, зазначає Trading Economics. Аналітики в середньому очікували підйому індексу в травні до 53,4 пункту.

У травні 2024 року його значення перебувало на позначці 69,1 пункту.

Побоювання чергового витка інфляції, що зростають, внаслідок запровадження Вашингтоном торговельних мит, негативно впливають на настрій американців. Майже три чверті респондентів, які брали участь в опитуванні, згадали у своїх відповідях торговельні мита.

Підіндекс ставлення американських споживачів до поточної фінансової ситуації цього місяця зменшився до мінімальних з 2008 року 57,6 пункту з 59,8 пункту у квітні. Індикатор споживчих очікувань на найближчі пів року знизився до найнижчого значення з 1980 року - 46,5 пункту (47,3 пункту у квітні).

Інфляційні очікування населення на найближчий рік у травні підвищилися до максимальних з листопада 1981 року 7,3% (6,5% у квітні).

Оцінка інфляції в довгостроковому майбутньому (5 років) зросла до максимальних з березня 1991 року 4,6% з 4,4% місяцем раніше.

Остаточне значення індексу споживчої довіри за травень Мічиганський університет опублікує 30 травня.

Теги: #індекс #довіра #економіка #сша

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