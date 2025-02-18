Інтерфакс-Україна
Економіка
13:27 18.02.2025

Індекс українських акцій на Варшавській біржі перевищив довоєнний рівень

2 хв читати
Індекс українських акцій на Варшавській біржі перевищив довоєнний рівень

Індекс WIG-Ukraine українських акцій на Варшавській фондовій біржі (WSE) продовжує зростати на останніх новинах про просування до переговорів про мир в українсько-російській війні: після зростання у понеділок на 8,04% з початку дня вівторка від додав ще 6,6% і досяг 592,69 пунктів, перевищивши довоєнний рівень 574,37 пунктів.

Згідно з даними WSE, курс акцій Milkiland зріс у вівторок на 13,86%, агрохолдингів "Агротон" та "ІМК" із землями біля фронту - на 9,14% і 7,30%, KSG-Agro - на 4,22%, найбільшого в країні виробника цукру "Астарти" – на 0,91%.

Акції компанії Coal Energy (всі ці папери входять до складу індексу) зі зупиненими через війну шахтами подорожчали найбільше – на 25,09%.

Крім того, на 5,15% зросли в ціні та акції найбільшого українського виробника олії "Кернел", які не входять до складу індексу через малу free-float, в результаті капіталізація компанії перевищила $2,1 млрд. Останній раз так дорого вона коштувала у 2011 році.

Курс акцій найбільшого українського виробника курятини агрохолдингу МХП на Лондонській фондовій біржі з початку дня вівторка підвищився на 0,93%, тоді як акції гірничо-рудної компанії Ferrexpo додали 0,55%.

Швидше подорожання українських акцій на Варшавській фондовій біржі учасники ринки пояснюють наявністю на ньому більшої кількості приватних інвесторів.

В той же час на ринку єврооблігацій в останні дні зростання українських паперів припинилося, більше того, з 13 лютого вони подешевшали більше ніж на 2%.

Як повідомлялося, WIG-Ukraine в перший день війни 24 лютого 2024 року провалився з 574,37 пунктів до 361,98 пунктів, а в травні 2024 року опустився нижче 200 пунктів.

Теги: #індекс #акції #біржа

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:37 16.05.2025
Індекс споживчої довіри в США в травні несподівано впав до 50,8 пункту - мінімуму з червня 2022р

Індекс споживчої довіри в США в травні несподівано впав до 50,8 пункту - мінімуму з червня 2022р

19:33 16.05.2025
Українські акції втратили до 5% вартості на новинах про перемовини з РФ в Стамбулі

Українські акції втратили до 5% вартості на новинах про перемовини з РФ в Стамбулі

21:32 22.04.2025
Індекс українських акцій у Варшаві підскочив на 11,4% напередодні зустрічі у Лондоні щодо умов можливої угоди з РФ

Індекс українських акцій у Варшаві підскочив на 11,4% напередодні зустрічі у Лондоні щодо умов можливої угоди з РФ

13:33 22.04.2025
Індекс українських акцій у Варшаві росте напередодні зустрічі у Лондоні щодо умов можливої угоди з РФ

Індекс українських акцій у Варшаві росте напередодні зустрічі у Лондоні щодо умов можливої угоди з РФ

07:43 22.04.2025
Акції Apple можуть подешевшати ще майже на 30% - аналітик

Акції Apple можуть подешевшати ще майже на 30% - аналітик

20:57 09.04.2025
Фондові ринки Європи завершили торги в середу зниженням, Stoxx втратив 3,5%

Фондові ринки Європи завершили торги в середу зниженням, Stoxx втратив 3,5%

09:07 09.04.2025
Акції Apple впали на 23% за чотири сесії, Microsoft знову стала найдорожчою компанією світу

Акції Apple впали на 23% за чотири сесії, Microsoft знову стала найдорожчою компанією світу

20:18 08.04.2025
Ринки акцій Європи завершили торги зростанням на 2,4-2,7% після обвалу напередодні

Ринки акцій Європи завершили торги зростанням на 2,4-2,7% після обвалу напередодні

11:56 01.04.2025
Акції Xiaomi знизилася на новинах про аварію її електромобіля в Китаї

Акції Xiaomi знизилася на новинах про аварію її електромобіля в Китаї

09:36 21.03.2025
Український МХП купує 41% іспанської компанії з птахівництва UVESA

Український МХП купує 41% іспанської компанії з птахівництва UVESA

ВАЖЛИВЕ

НКЦПФР вирішила обмежити операції торговців з валютними ОВДП з 30 червня

Fitch підтвердило рейтинг України "обмежений дефолт" та погіршило прогноз ВВП на 2025р до 2,5%

Україна та США завершили необхідні процедури для створення Американсько-українського інвестфонду

Власник "Парусу" та готелю "Україна" Кріппа може купити Міжнародний виставковий центр

Індекс українських акцій WIG-Ukraine впав у середу майже на 7% на песимізмі щодо досягнення миру

ОСТАННЄ

"ТАС Агро" у сезоні-2025 відвів під ярі сільгоспкультури на 40 тис. га

ДТЕК за останній тиждень відновив електропостачання майже 115 тис. абонентів у чотирьох областях

Приват, Ощад і А-Банк стали лідерами приросту активних карток у І кв.-2025, у mono перше скорочення – НБУ

НКЦПФР вирішила обмежити операції торговців з валютними ОВДП з 30 червня

Україна найближчим часом може розпочати імпортувати газ по Трансбалканському коридору

Fitch підтвердило рейтинг України "обмежений дефолт" та погіршило прогноз ВВП на 2025р до 2,5%

США запровадять 50% мита на товари з ЄС із 1 червня — Трамп не очікує торговельної угоди

Україна та США завершили необхідні процедури для створення Американсько-українського інвестфонду

Понад 450 МВт додаткової генерації встановлено в Україні завдяки сприянню ПРООН

Словаччина готова виділити EUR84 млн на відновлення об'єктів "Укренерго"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА