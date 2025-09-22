Ціновий індекс е/е базового навантаження BASE на РДН України за 20 днів вересня зменшився на 27,8%

Ціновий індекс електричної енергії базового навантаження BASE на ринку "на добу наперед" (РДН) України за 20 днів вересня 2025 року становив 3 903,65 грн/МВт*год, зменшившись на 27,8% порівняно з аналогічним періодом серпня (5 409,89 грн/МВт*год).

Своєю чергою, як свідчать дані АТ "Оператор ринку", середньозважена ціна купівлі-продажу е/е на РДН за дві декади вересня була зафіксована на рівні 4 187,69 грн/МВт*год, що на 24,8% менше, ніж за 20 днів попереднього місяця (5 566,21 грн/МВт*год).

На внутрішньодобовому ринку (ВДР) середньозважена ціна акцептованої протягом 20 днів вересня е/е становила 4 061,82 грн/МВт*год, що також на 24,6% нижче за середньозважену ціну, сформовану за дві декади серпня – 5 384,15 грн/МВт*год.

"Обсяг торгів е/е на РДН за 20 днів вересня становить 1 271 824,5 МВт*год, на ВДР акцептовано 114 403,2 МВт*год. У порівнянні з таким же періодом серпня обсяг торгів на РДН за 20 днів вересня знизився на 21,07%, пропозиція зменшилася на 12,85%, попит впав на 19,91%", - повідомив "Оператор ринку".

Як повідомлялося, за результатами торгів на РДН починаючи з 1 вересня 2025 року спостерігалося різке падіння ціни е/е.

На думку ексміністерки енергетики Ольги Буславець, ситуація з падінням цін на спотовому ринку е/е з початку вересня є цілком логічною з врахування сезонних факторів та профіциту е/е.

"В умовах профіциту електроенергії не дивним є поточний рівень цін на ринку. Вже наступного місяця очікується завершення ремонтної кампанії на АЕС, а відповідно профіцит на ринку має залишитися", - спрогнозувала вона на сторінці у Facebook.

Україна у серпні 16 разів посідала перше місце за середньодобовим показником індексу ціни BASE на РДН, якщо порівняти з 26 країнами Європи. Своєю чергою у період з 1 по 22 вересня Україна не лідирувала за індексом BASE у Європі жодного разу.

За підсумками 2024 р. Україна за вказаним показником індексу BASE на РДН, що становив 4 522,87 грн/МВт*год у розрахунку за єдиним центральноєвропейським часом (СЄТ), посіла третє місце серед 27 європейських країн.