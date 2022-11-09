Економіка

07:38 09.11.2022

"Українська біржа" виключила акції "Укрнафти" та "Мотор Січі" з індексного кошика

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"Українська біржа" виключила акції "Укрнафти" та "Мотор Січі" з індексного кошика

Індексний комітет "Української біржі" (УБ) увечері у вівторок вирішив виключити з індексного кошика акції "Укрнафти" та "Мотор Січі", які 6 листопада рішенням Ставки Верховного головнокомандувача були відчужені на користь держави.

"UNAF і MSICH виключені з кошика Індексу українських акцій", – йдеться у повідомленні біржі на фейсбук-сторінці у ніч проти середи.

Директор з розвитку УБ Олексій Сухоруков зазначив, що після такого відчуження free float (частка у вільному обігу) цих акцій дорівнювала нулю.

Проте, незважаючи на відчуження всіх акцій 6 листопада, 7-8 листопада на біржі були заявки на купівлю акцій "Укрнафти" та їх ціна зросла до 330,7 грн за одиницю, хоча напередодні відчуження акції котирувалися по 229,69 грн за штуку , що відповідало капіталізації близько 12,5 млрд грн.

"Укрнафта" в індексному кошику мала вагу 22,85%, "Мотор Січ" - 33,06%.

Після цього вилучення в кошику індексу УБ залишилося лише п'ять паперів: МХП з вагою 26,29%, "Центренерго" -9,57%, Райффайзен Банку - 6,45%, "Укренергомашини" (раніше - "Турбоатом") - 0, 89%, "Донбасенерго" – 0,88%.

Як повідомлялося, ставка Верховного головнокомандувача 5 листопада вирішила на час воєнного стану вилучити у власність держави як військове майно акції ПАТ "Укрнафта", ПАТ "Укртатнафта" (за винятком частки НАК "Нафтогаз України"), АТ "Мотор Січ", ПрАТ "АвтоКрАЗ" та ПрАТ "Запоріжтрансформатор". Це було здійснено 6 листопада після врегулювання процедури регулятором НКЦПФР.

В "Укрнафті" контрольний пакет акцій належить НАК "Нафтогаз України", тоді як міноритарний близько 42% - так званій групі "Приват" Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова, тоді як в "Укртатнафті" (Кременчуцький НПЗ) ситуація зворотна.

Обіг всіх акцій "Мотор Січ", найбільшим власником якого був заарештований нещодавно президент компанії В'ячеслав Богуслаєв, заблокований з квітня 2018 року після продажу роком раніше контрольного пакету акцій китайській Skyrizon та пов'язаних із нею осіб.

"АвтоКрАЗ" та "Запоріжтрансформатор", підконтрольні відповідно Костянтину Жеваго та Костянтину Григоришину, останні роки перебувають у процедурах банкрутства.

"Українська біржа" заснована 15 травня 2008 року провідними учасниками українського ринку цінних паперів спільно з російською фондовою біржею РТС, яка пізніше об'єдналася з "Московською біржею". УБ першою запустила ринок заявок, інтернет-трейдинг, ринок РЕПО, розрахунки через центральний контрагент і ринок похідних цінних паперів. Однак у середині липня 2018 року біржа призупинила торгівлю всіма цінними паперами у режимі безадресних заявок через заборону використовувати у своїй діяльності програмне забезпечення "Московської біржі".

У березні 2019 року УБ заявила про поновлення торгів на ринку заявок на новій платформі.

Нині біржа входить до трьох найбільших із торгівлі цінними паперами на українському ринку.

 

 

Теги: #уб #виключення #індекс

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