Темпи відновлення ділової активності у лютому впали до мінімуму за останні два роки - ІЕД

Індекс відновлення ділової активності набув найнижчого значення за останні два місяці та набув значення близько нуля (0,09), хоча виробничі плани на наступні три місяці продовжили зростання другий місяць поспіль, повідомляє у результатах щомісячного опитування підприємств Інститут економічних досліджень і політичних консультацій (ІЕД).

"Індекс Відновлення Ділової Активності означає баланс між тими, хто сказав, що ділова активність на їхньому підприємстві краща, ніж була у цей самий період минулого року, і тими, хто сказав, що вона гірша. У лютому 21,1% опитаних сказали, що їх ділова активність "краща", але цей показник скоротився із 27,8% в січні. Ще 20,7% сказали, що "гірша", і це більше, ніж попередні 18,5%. Загалом лютневий показник ІВДА найгірший з березня 2023 року", - прокоментувала результати дослідження виконавча директорка ІЕД Оксана Кузяків.

В ІЕД наголосили, що 58,1% респондентів не відчули жодних змін у діловій активності.

За словами Кузяків, показник довгострокової невизначеності (на два роки вперед) знизився, що свідчить про зростання впевненості бізнесу у своєму майбутньому. Вона підкреслила, що минулого року між березнем та лютим спостерігалась схожа ситуація. У цьому році частка респондентів, які не змогли дати відповідь, що в них буде на підприємстві через два роки, скоротилась на 8 відсоткових пунктів – до 29% з 37%.

Крім того, у лютому 79,5% бізнесів очікували, що через два роки вони залишаться на поточному рівні виробництва. При цьому частка тих, хто планує розширити діяльність сягала понад 15%, а тих, хто планує її звузити, 5%.

Індекс очікуваних змін виробництва продовжив зростати другий місяць поспіль (до 0,37) за рахунок збільшення до 36,1% частки підприємств, які в найближчі три-чотири місяці планують збільшувати випуск продукції. І третій місяць поспіль зростає індекс очікуваних змін експорту (до 0,41) - вже рекордні за рік 43,1% підприємств очікують зростання свого експорту найближчим часом.

Проте середній термін нових замовлень зменшився до 5,7 місяця з 6,3. Серед галузей із найбільшими портфелями замовлень — деревообробна промисловість та виробництво тканин, одягу та взуття, із найменшими – поліграфічна галузь.

Зазначається, що головною перешкодою для ведення бізнесу у воєнний час залишається брак робочої сили внаслідок призову та/або виїзду співробітників.

Як підкреслив старший науковий співробітник ІЕД Євген Ангел, у січні цей показник становив 65%, у лютому - 64%. З іншого боку є певні зміни у наступних двох перешкодах для ведення бізнесу. У лютому проблема зростання цін трішки актуалізувалася - про це повідомили 56% респондентів. А "небезпечно працювати" залишилось на попередньому рівні - 52%.

Крім того, в ІЕД наголосили, що доля підприємств, яких хвилює зростання цін на сировину та матеріали, досягла максимального показника з серпня 2023 року - 56%. Тоді як 52% бізнесу, який вважає небезпечні умови роботи перешкодою для свого бізнесу, це локальний мінімум за останні півроку.

Найбільш суттєвою зміною у рейтингу перешкод за лютий стало скорочення показника "зменшення попиту на продукцію чи послуги" до 29% з 39%. П’ятірку основних проблем замикає перешкода "перебої з електро-, водо- або теплопостачанням", на яку у лютому вказували лише 18% опитаних.

"Корупція" та "тиск з боку правоохоронних органів", як і під час попередніх хвиль, залишились несуттєвими, порівняно з іншими перешкодами. Частка негативних оцінок уряду зменшується четвертий місяць поспіль – у лютому до 21%, тоді як частка нейтральних оцінок зросла до 66%

У лютневому опитуванні New Monthly Enterprises Survey (#NRES) від ІЕД взяли участь 466 українських промислових підприємств, що розташовані у 21 із 27 регіонів України. Опитування проходило з 18 по 28 лютого.