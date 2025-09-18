Зростання сільського господарства підняло темпи приросту ВВП у серпні до 8% - ІЕД

Темпи приросту реального валового внутрішнього продукту (ВВП) у серпні 2025 року пришвидшилися до 8% порівняно з попереднім роком після падіння на 0,5% в липні, йдеться в повідомленні Інституту економічних досліджень і політичних консультацій (ІЕД).

“Прискорення зростання пов’язане з динамікою розвитку сільського господарства, зокрема пізнішим збором урожаю. Якщо у липні ВВП скоротився на 0,5% (уточнена оцінка ІЕД) через падіння валової доданої вартості в агросекторі на 26%, то зростання сільського господарства у серпні на 37% підняло місячні темпи ВВП до 8%”, - зазначається в релізі.

За оцінками ІЕД, у серпні збір пшениці у 3,5 раза перевершив показник серпня 2024 року, тоді як ячменю зібрали удвічі більше ніж рік тому.

Також серед позитивних сигналів ІЕД фіксує збільшення валової доданої вартості (ВДВ) в переробній промисловості на 6% завдяки стабільному попиту, відновленню харчової галузі та держзакупівлям оборонної продукції.

Разом з тим торгівля зберегла темпи зростання на рівні 3% завдяки своєчасно виплаченим зарплатам і соцвиплатам, а також підвищенню заробітної плати на тлі нестачі робочої сили.

Виробництво електроенергії зросло на 10% з низької бази минулого року, коли відбувалися масові відключення споживачів. Також у серпні Україна збільшила експорт електроенергії на 60% порівняно з липнем - до 450 тис. МВт*год.

Водночас окремі галузі продовжують стагнувати: добувна промисловість скоротила ВДВ на 7% через втрату вугільних шахт, хоча частково це компенсувало зростання видобутку будівельних матеріалів, а транспорт зменшив додану вартість майже на 10% через зупинку транзиту газу, тимчасове припинення транзиту нафти та скорочення перевезень залізницею.

Експорт товарів у серпні впав порівняно з липнем зі зниженням реалізації за кордон товарів усіх основних груп. У річному виразі він скоротився на 10%, до майже $3,1 млрд. Аграрний експорт впав на 14%, до $1,56 млрд через набагато нижчі запаси пізніх культур порівняно із обсягами рік тому.

Вищі експортні ціни та розширення номенклатури експорту частково компенсували зниження його фізичних обсягів. Наприклад, постачання за кордон кукурудзи впало втричі, а соняшникової олії - на третину. Реалізація ранніх культур на зовнішні ринки теж скоротилася через нижчий урожай, при цьому експортні ціни на ці продукти зросли на 15-37%.

Щодо інфляції, то у серпні вона сповільнюється третій місяць поспіль і становила 13,2% порівняно з аналогічним періодом рік тому.

“Зростання цін на більшість складових споживчого кошика також сповільнилося, хоча найбільший внесок до сповільнення річної інфляції зробили фіксовані тарифи на електроенергію з червня 2024 року та гарний урожай овочів, що призвів до падіння цін на овочі на 3% до попереднього року (дпр) проти зростання на 36% дпр у травні. Втім, ціни на більшість товарів та послуг у споживчому кошику залишалися значно вищими ніж рік тому”, - додали в ІЕД.

В інституті підкреслили, що, як і раніше, на це вплинуло зростання витрат виробників та підприємств торгівлі, вищі експортні ціни та низький урожай ряду культур минулого та цього року. В сегменті деяких товарів, як-от одяг, взуття, предмети домашнього вжитку та техніка, висока конкуренція стримувала ціни.