13:50 14.08.2025

Реальний ВВП України в липні скоротився на 1%, проте загалом зростання економіки у ІІ кв. склало 1,7% - ІЕД

Реальний валовий внутрішній продукт (ВВП) України в липні 2025 року скоротився на 1% порівняно з липнем-2024 після зростання на 1,5% в червні, наголошують експерти Інституту економічних досліджень і політичних консультацій (ІЕД).

Згідно з повідомленням пресслужби ІЕД, у другому кварталі 2025 року в інституті все одно фіксують зростання реального ВВП на 1,7%, тоді як у попередньому кварталі, за даними Державної служби статистики, воно становило 0,9%.

На думку експертів ІЕД, на скорочення ВВП в липні вплинули зниження реальної валової доданої вартості (ВДВ) у сільському господарстві на 26%, що відображає скорочення збору врожаю та зменшення врожайності у порівнянні з липнем-2024 , а також зниження на 10% ВДВ у добувній промисловості через втрати у вугільній галузі, тоді як видобуток газу покращився завдяки зусиллям з відновлення.

Позитивно на економіку в липні вплинуло зростання реальної ВДВ у переробній промисловості через вищий попит та оборонні замовлення - до 1,4% з 1% у червні.

Зазначається, що темпи зростання торгівлі залишилися близькими до червневого рівня - 2,6% у липні.

Реальна ВДВ у транспорті знизилася майже на 9% у липні через падіння обсягів залізничних перевезень та відсутність транзиту газу з росії до ЄС. В ІЕД наголошують, що "Укрзалізниця" перевозить менше зернових, оскільки вичерпались їх запаси, накопичені у 2021 та 2022 роках.

Також відновлювалось видобування будівельних матеріалів.

В ІЕД додали, що з огляду на поточні оцінки приросту реального ВВП, ІЕД та German Economic Team погіршили свій прогноз на 2025 рік до 2%, а на 2026 рік аналітики очікують зростання на 2,8%.

Як повідомлялось, НБУ в липні оновив макропрогноз: за базовим сценарієм економічне зростання у 2026 році пришвидшиться лише до 2,3%, а не 3,7%, на які очікував центробанк у квітневому Інфляційному звіті, проте за умов швидкої нормалізації регулятор допускає показник на рівні 3-3,5%. На 2025 рік прогноз також був погіршений - з 3,1% до 2,1%.

Мінекономіки на поточний рік зберігає прогноз зростання реального ВВП України на 2025 рік на рівні 2,6-2,7%.

Інвесткомпанія Dragon Capital також погіршила свій прогноз та очікує зростання реального ВВП в 2025 році на рівні 2% за сценарію триваючої війни, що на 0,5% нижче попереднього прогнозу та 1,5% у 2026 році в сценарії "тривалої війни".

Результати опитування Центру економічної стратегії (ЦЕС) свідчать, що економісти очікують сповільнення зростання реального ВВП у 2025 році на діапазон становить 2,0-2,6% із медіанним значенням 2,3% та прогнозують його зростання на 3% у 2026 році.

