Україна досягла домовленості про реструктуризацію ВВП-варантів зі спецкомітетом їх власників

Україна, яка 1 грудня запропонувала власникам ВВП-варантів на номінальну суму $2 млрд 591,219 млн обміняти їх з коефіцієнтом 1,34 на нові амортизовані єврооблігації України rkfce С із погашенням у 2030-2032 роках та виплатити за такий обмін грошову винагороду до 7%, змогла за наступні дні отримати підтримку цієї пропозиції від спецкомітету власників цих ВВП-варантів, погодившись на умову щодо відновлення збитків.

"Україна та члени Спеціального комітету досягли згоди щодо умов Пропозиції (щодо обміну) та умов Нових цінних паперів, а Спеціальний комітет підтвердив свою підтримку умов зміненого та переглянутої Пропозиції", – йдеться в біржовому повідомлені України у вівторок.

Згідно з ним, ці зміни також обговорювалися з власниками ВВП-варантів за межами Спецкомітету.

"Нові цінні папери матимуть вигоду від положення про "Суму відновлення збитків", – йдеться в оновленій пропозиції, згідно якої мова про негайну сплату по облігаціям в заявленій сумі відновлення у разі настання окремих умов.

Серед таких умов, серед іншого, несплата основної суми або відсотків за єврооблігаціями C або мораторій щодо них, включення їх до периметру реструктуризації інших єврооблігацій.

Одночасно з метою підтримки конструктивних, довгострокових відносин з власниками єврооблігацій класу A та B, випущених 30 серпня 2024 року під час реструктуризації єврооблігацій, Україна зобов'язалася провести Опитування щодо такої умови.

У зв’язку зі змінами Україна продовжила термін ранньої пропозиції обміну, за якою власники ВВП-варантів отримають найбільшу грошову винагороду, з 12 грудня до 15 грудня, тоді як інші умови залишилися незмінними.

Як повідомлялося, Україна 1 грудня запропонувала власникам ВВП-варантів, випущених на номінальну суму $2 млрд 591,219 млн, обміняти їх з коефіцієнтом 1,34 на нові амортизовані єврооблігації України С із погашенням у 2030-2032 роках та виплатити за такий обмін грошову винагороду у розмірі до 7%. Базові умови передбачають, що по 45% основної суми нових єврооблігацій С буде погашено 1 лютого 2030 та 2031 років, тоді як решта 10% – 1 лютого 2032 року.

Ставка за такими облігаціями становитиме 4% річних у період від їх розміщення до 1 лютого 2027 року, потім до 1 серпня 2029 року – 5,5% та 7,25% річних в період, що залишиться до погашення.

Зазначалося, що Україна та спецкомітет власників ВВП-варантів в черговому раунді переговорів з 25 по 30 листопада досягли значного прогресу щодо умов такого обміну, але пошук повної згоди продовжиться найближчими днями, щоб до 5 грудня відобразити результати таких консультацій у відповідних поправках до Меморандуму про обмін.

У разі участі в обміні власників більше 50% ВВП-варантів Україна має намір провести їх делістинг.

Україна у серпні 2022 року один раз вже домовилася з власниками ВВП-варантів про перегляд умов за ними, зокрема відкласти на 14 місяців виплати, які припадають на 2023 рік, обмежити можливу суму виплат у 2025 році за 2023 рік 0,5% ВВП, подовжити термін обігу цих інструментів на рік (до 2039 року) і одночасно дати право Україні повністю або частково викупити їх у 2024-2027 роках. Було домовлено про відтермінування виплати за ВВП-варантами, яка припадала на 31 травня 2023 року й оцінювалася приблизно в $100 млн, до 1 серпня 2024 року, а на її суму було нараховано процентний дохід за ставкою 7,75% річних.

Згідно з початковими умовами ВВП-варантів, випущених у межах реструктуризації держборгу України 2015 року замість єврооблігацій на умовну суму приблизно $3 млрд 239,32 млн, якщо приріст ВВП за рік буде нижчим за 3%, то виплат за паперами не буде. У разі, якщо приріст реального ВВП становитиме від 3% до 4%, виплата за паперами становитиме 15% перевищення показника ВВП над 3%, а якщо більше за 4% - то ще плюс 40% перевищення показника ВВП над 4%. Однак із 2021-го до 2025 року платежі спочатку були обмежені 1% ВВП. Відсутність будь-яких обмежень щодо виплат після 2025 року в разі швидкого зростання ВВП критикувалася окремими політиками та експертами в країні.

Ще до війни Мінфін України викупив ВВП-варанти загальним номіналом $604,262 млн, а Нацбанк тримає папери ще на $43,839 млн.