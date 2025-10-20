Інтерфакс-Україна
Економіка
14:02 20.10.2025

Довгострокова невизначеність бізнесу у вересні зростала другий місяць поспіль - опитування

3 хв читати
Довгострокова невизначеність бізнесу у вересні зростала другий місяць поспіль - опитування

Довгострокова невизначеність українського бізнесу зростає другий місяць поспіль у вересні, майже дві з п’яти компаній не можуть передбачити свою діяльність через два роки, йдеться в опитуванні підприємців Інституту економічних досліджень і політичних консультацій (ІЕД).

""У вересні результати сукупно були найпесимістичнішими й викликають велике занепокоєння. Впевненість бізнесу в майбутньому ослабла, темпи відновлення сповільнилися, а невизначеність у довгостроковій перспективі продовжує зростати на тлі постійного тиску проблем із кадрами, фізичною безпекою внаслідок війни та зростання цін", - процитували в інституті виконавчу директорку ІЕД Оксану Кузяків.

Згідно з опублікованими результатами опитування, середньострокова невизначеність зменшилася: загальноекономічного середовища - з 23,6% до 17,3%, фінансово-економічної ситуації на підприємстві - з 21,9% до 16,2%.  Невизначеність у тримісячній перспективі істотно не змінилася, але довгострокова невизначеність зростає другий місяць поспіль - до 38,7% у вересні з 36,5% у серпні.

Зазначається, що індекс відновлення ділової активності (ІВДА) знизився після серпневого зростання - з 0,08 до 0,05. Хоча зміни незначні, з березня-2025 спостерігається стійкий спадний тренд уповільнення відновлення.

Загалом, за результатами опитування, вже 65% підприємств працюють на 75% і більше своєї потужності (у серпні - 63%). Частка тих, хто взагалі не працює, зросла з 2% до 4%, однак залишається низькою.

Частка підприємців, які не очікують суттєвих змін у виробництві протягом двох років, зросла — з 77,8% до 85,5%.

"Позитивно, що більша частина підприємств, які можуть передбачити свою діяльність на наступні два роки, не очікують негативних змін", - констатував старший науковий співробітник ІЕД Євген Ангел.

Водночас ситуація у виробництві погіршилася. До 24,4% (0 28,5%) скоротилася частка тих, хто вже наростив обсяги виробництва, до 42,2% (з 46,8%) - тих, хто планує в найближчі три місяці збільшити виробництво.

"У вересні в продажах та нових замовленнях очікування погіршилися після стрибка в серпні. Середній термін нових замовлень становив 4,3 місяця, тоді як у липні та серпні - 4,5. Частка підприємств із горизонтом замовлень від року і більше зменшилася з 10% до 7%", - повідомив Євген Ангел.

Як повідомляє спеціаліст ІЕД, найкраща ситуація в деревообробці (5,3 місяця), найгірша - у виробників будматеріалів (2,6 місяця).

Щодо робочої сили, то 53% підприємств повідомили про посилення труднощів з пошуком кваліфікованих працівників, 40% - з некваліфікованими. Сама проблема - брак робочої сили - все ще залишається найгострішою проблемою для підприємців, це стало перешкодою ведення бізнесу для 60% опитаних (62% у серпні).

На другому місці серед перешкод - зростання цін на сировину (52% у вересні проти 55% у серпні), на третьому - "небезпечно працювати (52% проти 51% місяцем раніше).

Опитування проводилось до блекауту на початку жовтня, тому перебої з електро-, водо- або тепло- постачанням зачепили 6% опитуваних (4% у серпні).

Найменше підприємці скаржаться на пошкодження майна або товару внаслідок бойових дій (3% проти 4% у серпні), неправомірні вимоги або тиск з боку контролюючих/правоохоронних органів (2% проти 3% попереднього місяця), а також брак палива - всього 1% (у серпні скарг на цю перешкоду не зафіксовано).

Опитування проводилось з 16 по 30 вересня серед 475 промислових підприємств у 21 з 27 регіонів.

Теги: #бізнес #іед #опитування

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:17 20.10.2025
Чверть українців продавали щось онлайн, 4% роблять це постійно - опитування

Чверть українців продавали щось онлайн, 4% роблять це постійно - опитування

10:31 20.10.2025
Більшість українців вважають, що Європа продовжує серйозну підтримку України

Більшість українців вважають, що Європа продовжує серйозну підтримку України

13:41 19.10.2025
Дві третини жителів Німеччини проти продовження цивільної допомоги українцям

Дві третини жителів Німеччини проти продовження цивільної допомоги українцям

11:37 17.10.2025
Комунікація між БЕБ та бізнесом налагоджується - Цивінський

Комунікація між БЕБ та бізнесом налагоджується - Цивінський

11:03 17.10.2025
Більшість українців вважають, що в Україні ведуться спроби боротьби з корупцією, – опитування

Більшість українців вважають, що в Україні ведуться спроби боротьби з корупцією, – опитування

13:07 16.10.2025
Міносвіти проводить опитування про використання освітніх технологій

Міносвіти проводить опитування про використання освітніх технологій

09:42 15.10.2025
Інвестфонд SEAF розпочинає проєкти з підтримки бізнесу у Львові – мер

Інвестфонд SEAF розпочинає проєкти з підтримки бізнесу у Львові – мер

10:52 13.10.2025
Рівень довіри Зеленському лишається незмінним, але лише 25% хотіли б його президентства після війни - КМІС

Рівень довіри Зеленському лишається незмінним, але лише 25% хотіли б його президентства після війни - КМІС

21:12 10.10.2025
Українські компанії для участі в держзакупівлях муситимуть доводити, що продукція дійсно вироблена в Україні – прем'єр

Українські компанії для участі в держзакупівлях муситимуть доводити, що продукція дійсно вироблена в Україні – прем'єр

11:55 10.10.2025
Більшість українців прихильно ставляться до створення Уряду національної єдності – КМІС

Більшість українців прихильно ставляться до створення Уряду національної єдності – КМІС

ВАЖЛИВЕ

РФ матиме дефіцит майже $100 млрд у 2026 році – Зеленський

Енергетичні компанії США хочуть вийти на український ринок – Зеленський

Зеленський: Розуміємо, де брати газ на $2 млрд у випадку потреби

МВФ в питанні використання заморожених активів РФ рекомендує шукати міцну правову основу

Індекс українських акцій на WSE зранку в п’ятницю підскочив на 5,4% на тлі розмови Трампа та Путіна

ОСТАННЄ

ЦОВВ за підтримки Фонду декарбонізації можуть до кінця року встановити приблизно 200 СЕС – Держенергоефективності

Додатковий імпорт газу визначається обсягами втрат видобутку через удари РФ - заступник глави Міненерго

Walmart розглядає українські товари для розміщення у своїй мережі

"Укрнафта" створює новий напрям - gas to power

"Укрнафта" за 9 міс. сплатила 22,5 млрд грн податків

NPS ПриватБанку в корпоративному сегменті досяг 68,2%

РФ матиме дефіцит майже $100 млрд у 2026 році – Зеленський

Енергетичні компанії США хочуть вийти на український ринок – Зеленський

Зеленський: Розуміємо, де брати газ на $2 млрд у випадку потреби

ПриватБанк за 9 міс.-2025 збільшив корпоративний кредитний портфель на 44,5%, планує нарощувати частку ринку

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА