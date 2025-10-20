Довгострокова невизначеність бізнесу у вересні зростала другий місяць поспіль - опитування

Довгострокова невизначеність українського бізнесу зростає другий місяць поспіль у вересні, майже дві з п’яти компаній не можуть передбачити свою діяльність через два роки, йдеться в опитуванні підприємців Інституту економічних досліджень і політичних консультацій (ІЕД).

""У вересні результати сукупно були найпесимістичнішими й викликають велике занепокоєння. Впевненість бізнесу в майбутньому ослабла, темпи відновлення сповільнилися, а невизначеність у довгостроковій перспективі продовжує зростати на тлі постійного тиску проблем із кадрами, фізичною безпекою внаслідок війни та зростання цін", - процитували в інституті виконавчу директорку ІЕД Оксану Кузяків.

Згідно з опублікованими результатами опитування, середньострокова невизначеність зменшилася: загальноекономічного середовища - з 23,6% до 17,3%, фінансово-економічної ситуації на підприємстві - з 21,9% до 16,2%. Невизначеність у тримісячній перспективі істотно не змінилася, але довгострокова невизначеність зростає другий місяць поспіль - до 38,7% у вересні з 36,5% у серпні.

Зазначається, що індекс відновлення ділової активності (ІВДА) знизився після серпневого зростання - з 0,08 до 0,05. Хоча зміни незначні, з березня-2025 спостерігається стійкий спадний тренд уповільнення відновлення.

Загалом, за результатами опитування, вже 65% підприємств працюють на 75% і більше своєї потужності (у серпні - 63%). Частка тих, хто взагалі не працює, зросла з 2% до 4%, однак залишається низькою.

Частка підприємців, які не очікують суттєвих змін у виробництві протягом двох років, зросла — з 77,8% до 85,5%.

"Позитивно, що більша частина підприємств, які можуть передбачити свою діяльність на наступні два роки, не очікують негативних змін", - констатував старший науковий співробітник ІЕД Євген Ангел.

Водночас ситуація у виробництві погіршилася. До 24,4% (0 28,5%) скоротилася частка тих, хто вже наростив обсяги виробництва, до 42,2% (з 46,8%) - тих, хто планує в найближчі три місяці збільшити виробництво.

"У вересні в продажах та нових замовленнях очікування погіршилися після стрибка в серпні. Середній термін нових замовлень становив 4,3 місяця, тоді як у липні та серпні - 4,5. Частка підприємств із горизонтом замовлень від року і більше зменшилася з 10% до 7%", - повідомив Євген Ангел.

Як повідомляє спеціаліст ІЕД, найкраща ситуація в деревообробці (5,3 місяця), найгірша - у виробників будматеріалів (2,6 місяця).

Щодо робочої сили, то 53% підприємств повідомили про посилення труднощів з пошуком кваліфікованих працівників, 40% - з некваліфікованими. Сама проблема - брак робочої сили - все ще залишається найгострішою проблемою для підприємців, це стало перешкодою ведення бізнесу для 60% опитаних (62% у серпні).

На другому місці серед перешкод - зростання цін на сировину (52% у вересні проти 55% у серпні), на третьому - "небезпечно працювати (52% проти 51% місяцем раніше).

Опитування проводилось до блекауту на початку жовтня, тому перебої з електро-, водо- або тепло- постачанням зачепили 6% опитуваних (4% у серпні).

Найменше підприємці скаржаться на пошкодження майна або товару внаслідок бойових дій (3% проти 4% у серпні), неправомірні вимоги або тиск з боку контролюючих/правоохоронних органів (2% проти 3% попереднього місяця), а також брак палива - всього 1% (у серпні скарг на цю перешкоду не зафіксовано).

Опитування проводилось з 16 по 30 вересня серед 475 промислових підприємств у 21 з 27 регіонів.