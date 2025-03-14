ЄС виключив із санкційного списку чотирьох громадян РФ

Європейський Союз продовжив санкції проти російських фізичних та юридичних осіб, але виключив із санкційного списку сімох осіб, зокрема трьох за фактом смерті. Незважаючи на тиск Угорщини у списку залишився російський олігарх Михайло Фрідман, повідомило агентство Reuters.

"Європейський Союз погодився в п’ятницю продовжити санкції проти російських фізичних та юридичних осіб, але залишив у списку російського магната Михайла Фрідмана, незважаючи на тиск з боку Угорщини", - йдеться у повідомленні Reuters з посиланням на дипломатів ЄС.

Як зазначається, санкції ЄС повинні продовжуватися кожні шість місяців одностайним голосуванням послів 27 країн-членів у Брюсселі. Кінцевий термін поновлення була субота, а тепер список оновлено до 15 вересня.

Угорщина, яка підтримує тісні стосунки з Москвою, незважаючи на війну в Україні, погрожувала заблокувати відновлення, якщо певні особи не будуть виключені зі списку. Спочатку Будапешт вимагав для цього виключити із санкційного списку 9 осіб, включно з російським олігархом Михайлом Фрідманом. Але посли ЄС погодили продовження з виключенням зі списку трьох осіб. Це Гульбахор Ісмаїлова, яка є сестрою відомого бізнесмена Алішера Усманова, бізнесмен В'ячеслав Моше Кантор і міністр спорту Росії Михайло Дегтярьов. З четвертого - бізнесмена Володимира Рашевського також знімуть санкції, але через слабкі юридичні підстави, а не позицію Будапешта.

Ще трьох виключили у зв'язку зі смертю.

ЄС має понад 2400 фізичних та юридичних осіб у списку санкцій щодо Росії.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила у мережі X у п'ятницю, що ЄС посилює тиск на РФ. «Ми розширюємо наші санкції на майже 2400 фізичних та юридичних осіб через агресію Росії проти України, що триває. Санкції передбачають заморожування активів підсанкційних осіб та заборону на їхні подорожі до країн ЄС. Вони також не зможуть претендувати на фінансування чи отримувати ресурси з країн Євросоюзу. «Наша рішучість у підтримці України є непохитною", - зазначила фон дер Ляєн.