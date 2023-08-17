Лише Україна вирішуватиме, коли умови будуть придатними для мирних переговорів

Ухвалювати рішення, коли умови будуть придатними для приєднання до будь-яких переговорів після російського вторгнення, має сама Україна, повідомляє агентство Reuters із посиланням на главу НАТО Єнса Столтенберга.

"Саме українці, й тільки українці, можуть вирішувати, коли є умови для переговорів і хто може вирішувати за столом переговорів, яке рішення є прийнятним", - сказав Столтенберг у четвер на конференції в норвезькому місті Арендал.

Він додав, що позиція НАТО залишається незмінною, а роль альянсу полягає в підтримці України.

Коментуючи слова керівника апарату генерального секретаря НАТО Стіана Єнссена, який у вівторок припустив, що Україна може поступитися територією РФ у рамках угоди про припинення війни, а потім сказав, що шкодує про свої коментарі, Столтенберг сказав: "Його посил, який є моїм основним посилом і який є основним посилом НАТО, полягає, по-перше, в тому, що політика НАТО незмінна - ми підтримуємо Україну".