Залужний розповів Міллі про плани на найближчу, середньострокову і більш віддалену перспективи

Головнокомандувач Збройних сил України (ЗСУ) Валерій Залужний провів телефонну розмову з главою Об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі в рамках постійного діалогу з партнерами.

"Розповів про оперативну обстановку на фронті та наші плани на найближчу, середньострокову та більш віддалену перспективи. Також детально поінформував генерала Міллі про плани та ймовірні дії російських окупантів", - написав Залужний у телеграм-каналі в четвер.

"Обговорили актуальну потребу української армії в снарядах, озброєнні, засобах розмінування, ППО, системах РЕБ. Подякував союзникам за вже надану матеріально-технічну допомогу", - повідомив також він.