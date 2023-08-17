На таврійському напрямку за добу ліквідовано 88 окупантів і знищено 25 одиниць техніки

Втрати російських окупантів убитими, пораненими та полоненими на таврійському напрямку за останню добу становлять 240 осіб - 88 загиблих, 145 поранених і сім полонених, повідомив Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

"Знищено 25 одиниць військової техніки противника. Зокрема один танк, п'ять ББМ, 10 артилерійських систем та мінометів, три БпЛА, шість одиниць автомобільної техніки. Також було знищено п'ять складів боєприпасів", - написав Тарнавський у телеграмі в четвер.

Артилерійські підрозділи, за його словами, протягом доби виконали 1338 вогневих завдань.