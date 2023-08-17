Події

19:14 17.08.2023

Матернова повідомила, що розпочне виконання обов'язків нового посла в Україні з середини вересня

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Матернова повідомила, що розпочне виконання обов'язків нового посла в Україні з середини вересня

Заступниця гендиректора генерального директорату Європейської Комісії з політики сусідства та переговорів про розширення Катаріна Матернова в середині вересня прибуде до Києва, де розпочне виконання обов'язків нового посла в Україні.

На заході "Як виглядає шлях України до ЄС" Матернова нагадала, що її призначили наступним послом Європейського Союзу в Україні.

"Я в середині вересня переїду до Києва та розпочну виконання своїх обов'язків там. Тож, сподіваюся, наступного разу, коли буде такий захід, я зможу фізично бути присутньою на панелі", - сказала вона.

Як повідомлялося, 20 квітня заступниця генерального директора Європейської Комісії з політики сусідства та переговорів про розширення Катаріна Матернова повідомила, що стане новим послом Євросоюзу в Києві.

Наразі послом ЄС в Україні є Маті Маасікас, який очолив представництво у вересні 2019 року.

Теги: #посол #єс #ротація

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