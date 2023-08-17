Події

18:18 17.08.2023

Кулеба: Стратегія України - звільнити Африку від російського контролю

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Кулеба: Стратегія України - звільнити Африку від російського контролю

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що стратегією України в питанні відносин з Африканським континентом є не замінити РФ, а звільнити Африку від російського контролю.

В інтерв'ю Agence France-Presse Кулеба зазначив, що Україна докладає систематичних зусиль для "пожвавлення" своїх відносин з Африкою. Також він наголосив, що РФ використовує "примус, підкуп і страх" для збереження свого впливу на цей континент.

"Згаяно багато років, але ми просуватимемо вперед українсько-африканський ренесанс, відроджуватимемо ці відносини. Цей континент потребує систематичної та довгострокової роботи", - сказав глава МЗС.

За словами Кулеби, "відбувається повільна ерозія позицій Росії в Африці", пославшись на Ліберію, Кенію, Гану, Кот-д'Івуар, Мозамбік, Руанду та Екваторіальну Гвінею як нових партнерів України на континенті.

"Ми не хочемо бути Росією. Наша стратегія полягає не в тому, щоб замінити РФ, а в тому, щоб звільнити Африку від російської "хватки", - пояснив міністр, додавши, що Україна хотіла би побудувати відносини з Африкою "з повагою і на принципах взаємної вигоди".

При цьому він зазначив, що Росія має "два найпотужніші інструменти роботи в Африці: пропаганда і ПВК "Вагнер".

Говорячи про вихід РФ із Чорноморської зернової ініціативи, Кулеба наголосив, що "люди в Африці побачили, що всі розповіді Путіна про те, як він піклується про африканські країни, - брехня".

Теги: #африка #україна

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