Україна ввечері 16 серпня вдалася до аварійної допомоги з Румунії обсягом 1 200 МВт-год

НЕК "Укренерго" в умовах літнього рекордного енергоспоживання 16 серпня в період 19:00-22:00 вдалася до аварійної допомоги з енергосистеми Румунії обсягом 1 200 МВт-год.

"Укренерго" брало аварійну допомогу у Румунії з 19:00 до 22:00 потужністю 400 МВт щогодини для забезпечення споживання. Але аварійна допомога – це останній інструмент подолання дефіциту потужності в енергосистемі, і вартість такої електроенергії висока", - повідомила компанія в телеграм-каналі в четвер.

Як пояснили в НЕК, о 21:00 16 серпня в енергосистемі країни було зафіксовано новий літній рекорд споживання, який на 0,4% перевищив попередній максимум, зафіксований 19 липня.

Водночас через скорочення світлового дня і хмарну погоду в деяких регіонах сонячні електростанції виробляли менше електроенергії у вечірні години, коли споживання було найвищим. При цьому обсяг здійснюваного імпорту був недостатній для компенсації різниці між споживанням і виробництвом.

За даними компанії, у четвер імпорт електроенергії зі Словаччини та Молдови в ранкові та вечірні години відбувається з максимальною потужністю в окремі години до 645 МВт. Експорт відсутній.

У свою чергу у Міністерстві енергетики України повідомили, що 16 серпня через пожежу в полі тимчасово вимикали транскордонну повітряну лінію 400 кВ НЕК "Укренерго" Україна - Румунія. Після огляду сліди пожежі виявлено поблизу Мукачева, наслідки усунуто. Також вимикали повітряну лінію 400 кВ НЕК "Укренерго" Україна - Угорщина. Причини відключення з'ясовують.

Водночас триває ворожий терор прифронтових і прикордонних із РФ областей.

За інформацією "Укренерго", нічна ракетна атака завдала пошкоджень енергетичній інфраструктурі в Дніпропетровській області. Було знеструмлено 10 тис. споживачів. Наразі енергопостачання відновлено повним обсягом. Також через обстріли було зафіксовано нові пошкодження в електромережах у Харківській, Херсонській та Донецькій областях.

"Через бойові дії знеструмлено 429 населених пунктів. Відновлення живлення відбувається з дозволу військових та за безпекової ситуації", - доповнили в НЕК.

Наразі тривають ремонти на багатьох теплових і гідроелектростанціях, а також на деяких атомних енергоблоках.

"Вони (електростанції - ІФ-У) мають максимально відновитися до нового опалювального сезону, коли потреба в електроенергії буде значно вищою. Тому в енергосистемі дуже обмежені можливості для покриття високого споживання", - прокоментували в НЕК.