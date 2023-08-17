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12:42 17.08.2023

Не можна заохочувати злочинців фразами "земля в обмін на мир" - Подоляк у відповідь на заяву Саркозі

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Не можна заохочувати злочинців фразами "земля в обмін на мир" - Подоляк у відповідь на заяву Саркозі

Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк вважає, що експрезидент Франції Ніколя Саркозі свідомо брав участь у злочинній змові для захоплення Росією українських територій".

Раніше експрезидент Франції заявив, що розглядає дипломатію як єдиний допустимий спосіб вирішення конфлікту в Україні і вважає, що без компромісу не обійтися.

Говорячи про "спірні території на сході та півдні України", експрезидент Франції сказав, що "все залежатиме від ситуації "на землі". На його думку, можливо, це питання можна вирішити "референдумами під суворим міжнародним контролем", оскільки "заморожений конфлікт обов'язково призведе до нового гарячого конфлікту".

"Фантастична злочинна логіка експрезидента Франції Ніколя Саркозі, у якій він виправдовує загарбницькі війни Росії, знову оголила одну з фундаментальних причин сьогоднішньої війни. Саме заохочення лідерами західних країн злочинних планів Путіна щодо захоплення чужих земель у 2008-му та особливо у 2014 році сприяло початку повномасштабної агресії у Європі й масовому вбивству українців", - написав Подоляк у четвер у твіттері.

"Заохочення Саркозі – це безпосередня співучасть у багаторічному злочині. Не можна заохочувати злочинців фразами "земля в обмін на мир". Немає жодних "нових територій Росії", немає жодних прав Росії на референдуми, немає жодних культурних чи мовних особливостей. Не можна торгувати чужими територіями, тому що ти боїшся когось або тому, що ти товаришуєш зі злочинцями", - заявив Подоляк.

Він наголосив, що "Крим і Донбас – безумовна територія України. І, відповідно, єдиний спосіб реально зупинити війну – це повернення на ці території міжнародного права. Що означає лише одне: Росія має програти".

"Менше провокацій, менше суперечливих заяв, менше заохочень до злочину. Не можна у 2023 році повторювати "досвід Саркозі", який свідомо брав участь у злочинній змові для захоплення Росією українських територій із подальшою організацією масштабного геноциду та війни", - додав Подоляк. 

Теги: #саркозі #реакція #подоляк

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