Події

12:12 17.08.2023

МЗС і Міноборони мають опрацювати з партнерами наступні оборонні пакети - Зеленський

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МЗС і Міноборони мають опрацювати з партнерами наступні оборонні пакети - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що МЗС і Міноборони отримали доручення попрацювати з партнерами, щоб у наступних оборонних пакетах "було те, що потрібно".

"Щоденний селектор. Тримаємо на постійному контролі постачання техніки та боєприпасів, темпи власного виробництва. МЗС та МО отримали доручення попрацювати з партнерами, щоб у наступних оборонних пакетах було саме те, що потрібно", - написав він у четвер у телеграм-каналі.

"Доповіді розвідки щодо тактичних і стратегічних планів противника, стану його ВПК. Підготовка енергосистеми та ППО до зими. Ліквідація наслідків російських обстрілів цивільних об'єктів, евакуація з Куп’янського району. Допомога постраждалим, будівництво нового житла на Херсонщині та Київщині. Функціонування "зернового коридору". Перший пішов. Готуємо наступні кроки", - зазначив Зеленський.

Теги: #мзс #міноборони #оборонний

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