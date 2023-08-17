Окупанти обстріляли Заоскілля на Харківщині, загинула жінка

Близько 10:00 у четвер російські окупаційні війська обстріляли Заоскілля Куп'янського району Харківської області, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"На жаль, загинула жінка 1962 року народження. Ще одна жінка 1963 року народження дістала осколкові поранення. Медики надали допомогу постраждалій на місці", - написав Синєгубов у телеграм-каналі.

За його даними, внаслідок обстрілу пошкоджено приватний житловий будинок, загорілася госпбудівля.