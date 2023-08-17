У Києві погодили рішення про виплату близько 13 млн грн для відновлення житла

У Києві погодили рішення про виплату приблизно 13 млн грн за програмою "єВідновлення", повідомив директор Департаменту будівництва та житлового забезпечення КМДА Борис Работнік агентству "Інтерфакс-Україна".

У відповідь на інформзапит агентства він повідомив, що 15 травня у столиці створено Комісію з розгляду питань щодо надання компенсації за пошкоджені об'єкти нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України.

Станом на 16 серпня Комісією взято в обробку понад 787 заявок за програмою "єВідновлення". Розпорядженнями Київської міської військової адміністрації затверджено 600 рішень Комісії на загальну суму близько 13 млн грн.

Максимальна сума компенсації на відновлення одного об'єкта - до 200 тис. грн. Отримані кошти власники пошкодженого житла можуть витратити на будівельні матеріали або послуги підрядників у магазинах і компаніях-учасниках.