Окупанти завдали 80 ударів по Запорізькій області, надійшло 28 повідомлень про руйнування об'єктів інфраструктури - ОВА

За минулу добу російські окупанти завдали 80 ударів по 20 населених пунктах, надійшло 28 повідомлень про руйнування житлових будинків, господарських споруд та об'єктів інфраструктури, повідомляє голова обласної військової адміністрації (ОВА) Юрій Малашко в четвер.

Зокрема, 70 артилерійських обстрілів прийшлося по території Гуляйполя, Новодарівки, Щербаків, Малої Токмачки, Залізничного, Преображенки, Ольгівського, Полтавки, Темирівки, Кам'янського, Степового, Новояковлівки та інших сіл на лінії вогню.

"Російські військові обстріляли з РСЗВ Новояковлівку й Новодарівку, атакували сімома БПЛА Залізничне, Новодарівку, Чарівне, Левадне й П'ятихатки, також окупанти поцілили ракетою по Запорізькому району - снаряд впав між двома селами та не завдав шкоди", - написав Малашко в телеграмі.