Благодійний фонд SoftServe передає на фронт десять машин швидкої допомоги – голова Львівської облдержадміністрації

Благодійний фонд SoftServe "Відкриті очі" у рамках проекту "Drive for life: +100 ambulances" передав на Донецький та Запорізький напрямки лінії оборони 10 машин швидкої допомоги різної комплектації, повідомляється у Telegram-каналі голови Львівської обласної військової адміністрації (ОВА) Максима Козицького.

Загалом фонд передав $1,2 млн на придбання 100 машин швидкої допомоги, а також оголосив додатковий збір $600 тис доларів на їхнє доукомплектування. Раніше компанія передала на фронт 120 машин, які допомогли врятувати життя понад 5 тисячам захисників України, наголошується у повідомленні.