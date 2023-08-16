Кулеба повідомив про завершення співбесід із 16 кандидатами в посли України

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що завершив у середу, 16 серпня, співбесіди з 16 кандидатами в посли, які пройшли перший в історії відкритий набір послів, і поінформує про результати президента Володимира Зеленського.

"Відбір розпочався у березні цього року. Ми отримали та опрацювали величезну кількість заявок, загалом 1104. 30% з них подали представники ділових кіл, 12% - науковці та викладачі, 7% - ветерани, військові, сектор безпеки та оборони, 7% - чинні та колишні дипломати. А також адвокати та правозахисники, громадянське суспільство, медійники, представники місцевого самоврядування, держслужбовці та інші", - написав міністр у своєму інстаграмі.

Він наголосив, що відкритий набір передбачає ретельну перевірку кожної кандидатури, тому шлях від оголошення збору заявок до відбору кандидатів виявився досить довгим.

"І саме тому з понад тисячі заявок ми відібрали шістнадцять. Але це справді кваліфіковані, мотивовані, дуже потужні кандидати. Далі я поінформую президента про результати відкритого відбору", - повідомив глава МЗС.

Також він додав, що не може розповідати про конкретних кандидатів, доки вони не пройшли решту стадій процесу.

"Але вже наразі можу запевнити, що це кращі з кращих, адже конкурс був, по суті, 69 людей на місце. Дуже різні люди, але всі досягли успіхів у своїх сферах і мають амбіцію та здатність бути корисними Україні", - пояснив Кулеба.

Також очільник відомства наголосив, що перед українською дипломатією стоять дуже складні та масштабні завдання, а склад дипломатичної служби варто посилювати та розширювати, особливо в Африці та Азії.

"Потребуємо також більше фахових кандидатів, які знають, як залучати інвестиції та просувати експорт. Все це за рахунок і кадрових дипломатів, і фахівців, знайдених поза межами дипломатичної системи. Рухаємося далі", - підсумував він.