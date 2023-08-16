Події

20:57 16.08.2023

Франція засуджує російські атаки вночі на зернові склади в Одеській області

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Франція засуджує російські атаки вночі на зернові склади в Одеській області

Франція рішуче засуджує атаки російських безпілотників, які вночі вразили зернові склади в порту на Дунаї в Одеській області, заявили в Міністерстві закордонних справ Франції.

"Ці удари, які особливо пошкодили зернові термінали, були навмисно спрямовані на інфраструктуру, важливу для глобальної продовольчої безпеки. Цими новими атаками Росія знову порушує міжнародне право. РФ продовжує перешкоджати експорту зерна, наражає на загрозу судноплавство в Чорному морі та здійснює жахливий шантаж глобальної продовольчої безпеки", - сказано в заяві.

Також у МЗС Франції наголосили, що Чорноморська зернова ініціатива, припинена РФ 17 липня, дала змогу транспортувати понад 33 мільйони тонн до 45 країн, зокрема найуразливіших країн Азії та Африки.

 

 

 

Теги: #мзс #заява #франція

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