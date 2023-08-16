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19:05 16.08.2023

Одного з підозрюваних у вбивстві військового в дорожньому конфлікті 2022 року відпустили під заставу, прокуратура має намір оскаржити рішення

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Одного з підозрюваних у вбивстві військового в дорожньому конфлікті 2022 року відпустили під заставу, прокуратура має намір оскаржити рішення

Прокуратура має намір оскаржити рішення Голосіївського районного суду Києва, на підставі якого двоє обвинувачених в умисному вбивстві військовослужбовця під час дорожнього конфлікту в українській столиці в жовтні 2022 року, отримали можливість вийти під заставу.

Як повідомляє в середу пресслужба Київської міської прокуратури, 14 серпня суд розглянув клопотання окружної прокуратури щодо продовження строку тримання під вартою трьом обвинуваченим у справі про умисне вбивство 34-річного військовослужбовця, скоєне з хуліганських мотивів групою осіб із застосуванням вогнепальної зброї. "Суд, задовольнивши клопотання в повному обсязі, продовжив тримання під вартою для всіх фігурантів до 12 жовтня 2023 року включно. Водночас для двох обвинувачених суд визначив альтернативу у вигляді застави в сумі 805 тис 200 грн для кожного", - ідеться в повідомленні.

При цьому в прокуратурі зазначають, що і під час досудового слідства, і під час судового розгляду послідовно дотримувалася позиції щодо застосування до всіх фігурантів запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без визначення застави.

"З огляду на те, що злочин було скоєно із застосуванням насильства, суд мав право не визначати альтернативу у вигляді застави двом обвинуваченим за ч.4 ст.296 КК України (хуліганство, вчинене із застосуванням вогнепальної зброї, групою осіб). У зв'язку з цим, дане рішення суду прокуратурою буде оскаржено в апеляційній інстанції", - заявили в столичній прокуратурі.

За даними київської поліції, 21 жовтня 2022 року на проспекті Глушкова в Києві між водіями автомобілів "Хюндай" і "Лексус" виник дорожній конфлікт через першочерговість проїзду на дорозі. Після чого водій і пасажири авто "Лексус" побили потерпілого, а потім водій позашляховика вистрілив в опонента і втік з місця події. Потерпілий, військовослужбовець 1988 р.н., від отриманих травм помер на місці.

За отриманим орієнтуванням патрульні зупинили транспортний засіб. Водія 1996 р.н. і двох пасажирів 1982 і 1998 р.н. було затримано. Слідчі Голосіївського управління поліції розпочали кримінальні провадження щодо двох пасажирів "Лексуса" за ч.4 ст.296 (хуліганство) і щодо водія за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Пізніше їм було висунуто підозри. Санкція найтяжчої статті передбачає покарання у вигляді 15 років позбавлення волі.

 

 

Теги: #вбивство #захід #припинення #військовий

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