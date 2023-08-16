БЕБ офіційно оголосило про чергову зміну керівника

Першого заступника директора Бюро економічної безпеки (БЕБ) Едуарда Федорова, призначеного виконувачем обов'язків глави відомства з 17 квітня цього року, звільнили відповідним наказом БЕБ за згодою сторін 14 серпня, йдеться в повідомленні бюро в середу.

"Андрій Вікторович Пащук розпочав виконання обов’язків директора Бюро економічної безпеки України. Андрій Пащук працює у БЕБ з листопада 2022 року, був призначений як переможець конкурсу на зайняття вакантних посад штатних працівників БЕБ, які мають спеціальні звання", - наголошується в пресрелізі.

Уточнюється, що в.о. директора БЕБ здійснює загальну координацію і контроль діяльності центрального апарату (ЦА) та територіальних управлінь (ТУ) БЕБ і забезпечуватиме виконання інших завдань, передбачених законом України про БЕБ.

Голова тимчасової слідчої парламентської комісії (ТСК) Ярослав Железняк 11 серпня повідомив, що Федоров і заступник директора Віталій Гагач пішли в оплачувану відпустку, після чого оформили лікарняний і незабаром можуть написати заяви про звільнення.

"Понад місяць тому ми у ТСК побачили дивну історію: відповідь почав підписувати інший заступник. Поцікавилися, куди поділися інші, і отримали відповідь: 17 квітня 2023 року перший заступник директора БЕБ Федоров Е.В. тільки розпочав виконання повноважень директора, а рівно через три місяці пішов у щорічну оплачувану відпустку", - написав Железняк.

Як зазначив депутат, станом на 31 липня з відпустки в.о. директора так і не вийшов на роботу, пішовши на лікарняний, а потім, за неофіційною інформацією, написав заяву про звільнення.

"Тією самою схемою, "відпустка-лікування-звільнення", скористався і його перший заступник", - стверджував Железняк про заступника директора Гагача.

Очільник ТСК додав, що з моменту відпустки Федорова документи як в.о глави відомства підписує Пащук, який з 5 квітня 2023 року обіймає посаду заступника директора БЕБ.

"Пан Пащук ... з 1997 до 2017 року перебував на службі на оперативних і керівних посадах у правоохоронних органах. З 2012 року в МВС, заступник начальника управління Головного управління боротьби з організованою злочинністю МВС України", - уточнив депутат.