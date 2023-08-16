ГУР Міноборони: говорити про зміну обстановки і ситуації на ЗАЕС наразі немає підстав

Обстановка і ситуація на Запорізькій АЕС не змінилася, Сили безпеки і оборони України роблять усе можливе для запобігання можливим російським провокаціям, заявив представник Головного управління розвідки міністерства оборони України Андрій Юсов.

"Запорізька АЕС залишається, на жаль, під контролем окупантів. Але говорити про зміну обстановки і ситуації там не доводиться. Зрозуміло, що Сили безпеки і оборони України працюють, моніторять ситуацію, роблять усе можливе, щоб зробити якісь наступні провокації малоймовірними та унеможливлювати їх. Але говорити, що щось зараз змінилося, не доводиться", - сказав Юсов в ефірі загальнонаціонального телемарафону в середу.

Він наголосив, що ЗАЕС потрібно звільняти від російської окупації та повернути під український контроль. "Зрозуміло, що кількість інформаційно-психологічних операцій зростає. Тим більше кінець літа, і в нас скоро свята, і окупантам потрібно якось реагувати на різного роду події, які відбуваються на фронті, переважно не на їхню користь. І з'являються такі інформаційні приводи", - пояснили в ГУР.