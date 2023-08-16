Події

15:16 16.08.2023

ГУР Міноборони: говорити про зміну обстановки і ситуації на ЗАЕС наразі немає підстав

1 хв читати
ГУР Міноборони: говорити про зміну обстановки і ситуації на ЗАЕС наразі немає підстав

Обстановка і ситуація на Запорізькій АЕС не змінилася, Сили безпеки і оборони України роблять усе можливе для запобігання можливим російським провокаціям, заявив представник Головного управління розвідки міністерства оборони України Андрій Юсов.

"Запорізька АЕС залишається, на жаль, під контролем окупантів. Але говорити про зміну обстановки і ситуації там не доводиться. Зрозуміло, що Сили безпеки і оборони України працюють, моніторять ситуацію, роблять усе можливе, щоб зробити якісь наступні провокації малоймовірними та унеможливлювати їх. Але говорити, що щось зараз змінилося, не доводиться", - сказав Юсов в ефірі загальнонаціонального телемарафону в середу.

Він наголосив, що ЗАЕС потрібно звільняти від російської окупації та повернути під український контроль. "Зрозуміло, що кількість інформаційно-психологічних операцій зростає. Тим більше кінець літа, і в нас скоро свята, і окупантам потрібно якось реагувати на різного роду події, які відбуваються на фронті, переважно не на їхню користь. І з'являються такі інформаційні приводи", - пояснили в ГУР.

Теги: #ситуація #заес #гур_міноборони

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:07 16.08.2023
Інформація ЗМІ про теракт російських окупантів на Запорізькій АЕС не підтверджується - ОВА

Інформація ЗМІ про теракт російських окупантів на Запорізькій АЕС не підтверджується - ОВА

15:14 15.08.2023
Окупанти викрали ще одного працівника ЗАЕС в Енергодарі

Окупанти викрали ще одного працівника ЗАЕС в Енергодарі

08:43 14.08.2023
Маляр: ЗС України успішно виконали завдання на лівому березі Дніпра в Херсонській області

Маляр: ЗС України успішно виконали завдання на лівому березі Дніпра в Херсонській області

23:41 13.08.2023
За добу на Таврійському напрямку втрати ворога вбитими, пораненими та полоненими склали 269 осіб - Тарнавський

За добу на Таврійському напрямку втрати ворога вбитими, пораненими та полоненими склали 269 осіб - Тарнавський

19:53 13.08.2023
На деяких ділянках фронту ЗС України виявляють до п'яти мін на кв.м. - Резніков

На деяких ділянках фронту ЗС України виявляють до п'яти мін на кв.м. - Резніков

07:30 12.08.2023
МАГАТЕ обіцяє уважно стежити за переведенням у "гарячий зупин" шостого блоку ЗАЕС

МАГАТЕ обіцяє уважно стежити за переведенням у "гарячий зупин" шостого блоку ЗАЕС

11:54 11.08.2023
Запорізьку АЕС знову підключено до основної ЛЕП 750 кВ - Міненерго

Запорізьку АЕС знову підключено до основної ЛЕП 750 кВ - Міненерго

09:02 11.08.2023
Дії окупантів призвели до витоку води з першого контуру в другий на четвертому енергоблоці Запорізької АЕС

Дії окупантів призвели до витоку води з першого контуру в другий на четвертому енергоблоці Запорізької АЕС

08:10 11.08.2023
ЗАЕС всупереч розпорядженню Держатомрегулювання змушена змінити блоки в режимі гарячого зупину

ЗАЕС всупереч розпорядженню Держатомрегулювання змушена змінити блоки в режимі гарячого зупину

00:03 11.08.2023
Тарнавський: за добу на Таврійському напрямку втрати ворога вбитими, пораненими та полоненими - 279 осіб

Тарнавський: за добу на Таврійському напрямку втрати ворога вбитими, пораненими та полоненими - 279 осіб

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Голова енергокомітету Ради порадив українцям готуватися до зими, а не виїжджати з країни

Інформація ЗМІ про теракт російських окупантів на Запорізькій АЕС не підтверджується - ОВА

Директор НАБУ: Експертизи в резонансних справах кейсу "Великого будівництва" ще тривають

Перше судно рухається встановленим для цивільних суден тимчасовим коридором до/з чорноморських морських портів

Унаслідок російських обстрілів Донеччини загинули четверо людей, семеро дістали поранення - голова ОВА

ОСТАННЄ

Темпи вивезення окупантами українського зерна з Маріупольського порту зростають

РФ може готувати провокацію на Курській АЕС, щоб звинуватити Україну, - Юсов

Четверо постраждалих унаслідок обстрілу Львівської області залишаються в лікарнях - ОВА

Голова енергокомітету Ради порадив українцям готуватися до зими, а не виїжджати з країни

Керівник САП: Перше півріччя 2023 року стало найрезультативнішим у роботі, але кадрові й адміністративні можливості обмежені

Директор НАБУ про справу "Укрнафти" та Коломойського: Розслідування триває, підозри не анонсуємо

У рейсовому автобусі на кордоні з Польщею виявили смартфони на 7 млн грн - Львівська митниця

Окупанти скинули на село в Харківській області три КАБ, постраждалих серед мирного населення немає - ОВА

Економічний ефект від діяльності бюро перевищив бюджетні видатки на НАБУ - Кривонос

Із Донеччини перемістили понад 87 тис. громадян за рік обов'язкової евакуації - Мінреінтеграції

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА