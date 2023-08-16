Голова енергокомітету Ради порадив українцям готуватися до зими, а не виїжджати з країни

Голова комітету Верховної Ради з питань енергетики та ЖКП Андрій Герус закликав українців готуватися до осінньо-зимового періоду 2023/2024 рр., а не виїжджати з країни.

"Зима буде непростою, але ми зможемо її гідно пройти. Тому не буду рекомендувати людям залишати країну. Нам потрібно мінімізувати всі ризики. Слід готуватися до зими", - сказав Герус під час Business Breakfast від Forbes Ukraine у середу.

За його словами, одним із найпростіших способів є заміна звичних ламп розжарювання на світлодіодні.

"Ми в комітеті виявили приблизно 50 ламп розжарювання і поміняли їх на LED. У бюджетних установах, школах, садочках таке ще є. Це досить простий, але дуже ефективний крок щодо заощадження е/е", - зазначив Герус.

Водночас він порадив "тримати в робочому стані генератори та акумулятори", придбані у великих обсягах.

На його думку, Україна входитиме в зиму приблизно з тими самими потужностями, що були торік, але варто враховувати і стан мереж.

"Минулої зими в більшості випадків відключення світла були не через обмеження генерації, а через обмеження транспортування розбитими мережами", - зауважив він, додавши, що питання в тому, наскільки результативними будуть удари ворога.

Водночас голова енергокомітету звернув увагу, що зараз Україна за допомогою міжнародних партнерів, насамперед USAID, досить активно займається встановленням автономних джерел електроживлення, зокрема когенераційних установок на підприємствах теплокомуненерго для власних потреб у всіх обласних центрах. Крім того, за його словами, у великих містах встановлюються такі електростанції, які можуть генерувати е/е в загальну мережу. Також триває оснащення сонячними панелями об'єктів критичної інфраструктури та великої кількості підприємств, щоб закрити свої потреби. За його підрахунками, потужність таких СЕС може становити від 10 кВт до 10-30 МВт.

Як вважає Герус, до кінця року може додатися до 500 МВт сонячної та 200-300 МВт вітрової, а також "кілька сотень МВт газової генерації".

"Звісно, до цієї зими повністю перебудувати конфігурацію енергосистеми неможливо, але що більше у нас буде додано розподіленої генерації, то меншим буде навантаження на традиційні великі об'єкти. Це добре, тому що їм буде легше долати складнощі, якщо вони будуть", - прокоментував голова енергокомітету.

Як повідомлялося, наприкінці липня Герус розпорядився перевірити в енергокомітеті всі лампи освітлення і в разі виявлення звичайних ламп розжарювання замінити їх на LED-лампи за програмою обміну ЄС.

11 серпня Кабінет Міністрів розширив сферу дії програми обміну ламп розжарювання на світлодіодні, яку уряд із січня цього року реалізує спільно з Євросоюзом. За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, тепер програмою зможуть скористатися заклади культури, органи соцзахисту, ОСББ, бібліотеки та музеї, спортивні організації та інші. Він зазначив, що 3,9 млн користувачів уже отримали 19,5 млн енергоефективних ламп. За його словами, метою є заміна 50 млн ламп, щоб знизити навантаження на енергосистему протягом опалювального сезону та року загалом.